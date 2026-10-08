Marco Rubio, mesaj dur pentru Europa, de la Atena: „Ne aflăm la răscruce de drumuri. Treziți-vă din letargie"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 11:21

Secretarul de stat american Marco Rubio a îndemnat Europa să „se trezească din lunga sa letargie”, într-un discurs susținut miercuri, 7 octombrie, la Atena, în care a susținut ferm poziția administrației Trump față de Europa. Rubio a legat valorile Greciei antice de agenda „America First” și a cerut statelor occidentale să pună interesele naționale în centrul politicii lor externe, relatează POLITICO și Reuters.

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