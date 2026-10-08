Marco Rubio, mesaj dur pentru Europa, de la Atena: „Ne aflăm la răscruce de drumuri. Treziți-vă din letargie"
Marco Rubio/ Profimedia
Secretarul de stat american Marco Rubio a îndemnat Europa să „se trezească din lunga sa letargie”, într-un discurs susținut miercuri, 7 octombrie, la Atena, în care a susținut ferm poziția administrației Trump față de Europa. Rubio a legat valorile Greciei antice de agenda „America First” și a cerut statelor occidentale să pună interesele naționale în centrul politicii lor externe, relatează POLITICO și Reuters.
În discursul susținut la Pnyx - dealul istoric din Atena de unde poate fi văzut Acropolele - Rubio a criticat ceea ce consideră a fi tendința de a pune „comunitatea globală înaintea propriei comunități”.
„A devenit la modă astăzi să crezi că o politică externă luminată înseamnă să acorzi prioritate comunității globale în detrimentul propriului popor”, a transmis Rubio.
Secretarul de stat american a susținut, totodată, că grecii antici au demonstrat că „nu este nimic egoist sau greșit în loialitatea față de propria națiune şi nici nu este nimic egoist sau greșit în a lupta pentru a-ți apăra interesele mai presus de orice”. Mesajul său a fost în linie cu agenda „America First” promovată de președintele Donald Trump. Reuters notează că Rubio a legat explicit valorile Greciei antice de această abordare.
Rubio: „Ne aflăm la o răscruce” pentru viitorul Occidentului
Rubio a afirmat că Europa se află într-un moment decisiv, iar alegerile făcute în următorii ani vor influența viitorul Occidentului: „Astăzi ne aflăm la o răscruce, deoarece următorul deceniu și deciziile pe care le luăm vor scrie istoria următorului secol”. El a avertizat că direcția aleasă va determina poziția Occidentului în lume.
„Calea pe care o vom urma va determina dacă Occidentul își va menține locul în fruntea lumii sau se va resemna la un viitor de atrofie, servitudine și declin”, a afirmat secretarul de stat american. În ceea ce privește Statele Unite, Rubio a spus că administrația Trump și-a făcut deja alegerea.
„Alegem să urmărim fără rezerve puterea națională, pentru a prelua din nou controlul asupra lanțurilor noastre critice de aprovizionare, pentru a reindustrializa economia noastră, pentru a ne reconstrui apărarea și pentru a lupta pentru dominație în tehnologiile și industriile viitorului”, a declarat el.
Mesajul lui Rubio reia criticile lui JD Vance la adresa Europei
Discursul de la Atena a reluat o parte din mesajul transmis de vicepreședintele JD Vance la Conferința de Securitate de la München din februarie 2025, când acesta a criticat Europa pentru îndepărtarea de ceea ce administrația americană consideră a fi valorile occidentale comune. Ulterior, Strategia de Securitate Națională a administrației Trump din noiembrie 2025 avertiza că Europa se confruntă cu ceea ce documentul descria drept „dispariția civilizației”, în contextul migrației și al provocărilor la adresa suveranității naționale.
Rubio fusese perceput anterior drept una dintre vocile mai moderate ale administrației Trump în relația cu Europa. La Conferința de Securitate de la München din 2025, el afirmase că SUA și Europa „aparțin una alteia”, dar avertizase că Washingtonul nu va fi „gestionarul declinului controlat al Occidentului”. La Atena, tonul său a fost mai dur. Deși a descris Europa drept „leagănul celei mai mari civilizații din lume”, Rubio a criticat ceea ce consideră a fi starea actuală a Occidentului.
„Naționalismul a devenit un cuvânt de blamat”, a spus el, reproșând totodată că „ne-am deschis granițele, ne-am externalizat industria și am permis armatelor noastre să pălească și să se degradeze”.
Grecia, „aliat model” al SUA
Rubio a lăudat Grecia pentru politicile sale în domeniul energiei, migrației și apărării și a descris-o drept un „aliat model”.
Administrația Trump a exercitat presiuni asupra statelor europene pentru creșterea cheltuielilor militare și consolidarea frontierelor, iar secretarul de stat american a sugerat că alte țări europene ar trebui să urmeze exemplul Greciei.
„Deși pasiunea a tensionat uneori legăturile dintre Statele Unite și Europa, nu trebuie să se permită ruperea acestora”, a afirmat Rubio.
În aceeași zi, SUA și Grecia au anunțat vânzări de echipamente militare americane în valoare de 4 miliarde de dolari și un nou program de combatere a terorismului. Reuters a relatat că cele două țări au anunțat și un memorandum pentru consolidarea schimbului de informații în domeniul combaterii terorismului.
Despre cooperarea SUA cu Europa în domeniul securității
Secretarul de stat american a abordat și teme care au generat tensiuni între Washington și capitalele europene. El a lăudat recentul acord dintre SUA, Danemarca și Groenlanda, pe care l-a descris drept un „acord care va remodela Arctica și va consolida securitatea întregii NATO”. Rubio și-a legat, de asemenea, viziunea asupra Europei de campania administrației americane împotriva Curții Penale Internaționale, pe care a acuzat-o că încalcă suveranitatea Statelor Unite.
„Există din nou concurență între marile puteri. Există vulnerabilitate, agresiune, terorism, un întreg univers de noi amenințări și atacuri. Așadar, trebuie să ne reconstruim instituțiile și alianțele pentru a face față împreună acestor amenințări, înțelegând că scopul acestora nu este de a aboli suveranitatea națiunilor care le constituie, ci de a le apăra”, a spus Rubio.
Rubio, între acuzațiile privind ambasadoarea SUA în Grecia și relația cu Atena
Vizita lui Rubio în Grecia a avut loc și în contextul unor controverse privind ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle.
Grecia este un actor important în planurile Statelor Unite privind exporturile de gaz natural lichefiat către Europa. Aceste planuri au fost analizate la Washington după ce Guilfoyle i-ar fi sugerat ministrului grec al energiei, Stavros Papastavrou, că SUA au provocat căderea guvernului român și ar putea face același lucru în Grecia.
Potrivit informațiilor prezentate în textul inițial, Guilfoyle ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări dorim”. „Putem face asta și aici”, ar fi adăugat ea.
Senatoarea Jeanne Shaheen, membru de rang înalt al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, i-a cerut marți lui Rubio explicații privind comportamentul lui Guilfoyle. O solicitare similară a venit din partea lui Gregory Meeks, membru de rang înalt al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.
Întrebat despre acuzații în timpul unui eveniment separat în Grecia, Rubio a apărat activitatea ambasadei și a ambasadoarei.
„Ambasada noastră de aici face o treabă excelentă, iar ambasadoarea noastră a fost o ambasadoare puternică aici”, a declarat Rubio, potrivit POLITICO și Reuters.
Turneu în Islanda, Grecia și Portugalia
Marco Rubio se află într-un turneu în trei țări europene, cu opriri în Islanda, Grecia și Portugalia. Turneul se desfășoară în perioada 5-8 octombrie și are ca teme principale cooperarea economică și de securitate.
În Islanda, Rubio a trebuit să facă față unei alte controverse după ce Donald Trump a publicat o hartă care prezenta Groenlanda și Islanda ca făcând parte din teritoriul Statelor Unite.
După Atena, secretarul de stat american urmează să își încheie turneul la Lisabona, unde are programate discuții cu oficialii portughezi privind cooperarea în domeniul apărării, economiei și tehnologiei.
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