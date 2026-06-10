Localnicii dintr-o destinație europeană iubită de români au pornit „vânătoarea” de turiști. „Omoară un turist” apare scris pe ziduri

Tensiunile legate de turismul de masă din Insulele Canare par să fi escaladat într-un mod îngrijorător, după ce în Tenerife au fost descoperite mesaje de tip graffiti cu conținut violent, inclusiv inscripția „Omoară un turist”.

Situația a fost semnalată de un cuplu de rezidenți străini, care susține că fenomenul de ostilitate față de turiști și expați se amplifică în mai multe zone ale insulei.

Cei doi afirmă că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre o serie de manifestări de vandalism și mesaje cu caracter anti-turist observate în locuri frecventate de vizitatori.

Mesaje violente pe trasee turistice din Tenerife

Cuplul, rezident în orașul Puerto de la Cruz, a povestit presei locale că a descoperit pentru prima dată graffiti-ul pe un traseu de drumeție din zona Punta del Hidalgo, pe drumul spre Chinamada.

Pe acel traseu, era inscripționat mesajul „Omoară un turist”, scris pe un perete de la începutul potecii.

A doua zi, în timpul unei plimbări pe plaja Bollullo, cei doi au susținut că au întâlnit mai multe mesaje similare, inclusiv expresii precum „La naiba cu turiștii” și repetarea sloganului violent „Omoară un turist”, afișate de-a lungul traseului către plajă.

Acuzații privind lipsa de reacție a autorităților locale

Rezidenții susțin că au raportat incidentele către autoritățile locale din La Laguna și La Orotava, însă nu ar fi primit niciun răspuns până în prezent.

În opinia lor, această lipsă de reacție creează impresia că astfel de manifestări sunt tolerate, ceea ce ar putea duce la escaladarea situației.

De asemenea, aceștia au criticat faptul că nici măcar în zone turistice importante nu s-ar fi intervenit pentru îndepărtarea graffiti-urilor sau pentru semnalarea lor corespunzătoare, în condițiile în care unele locații depind economic de fluxul constant de vizitatori.

Tensiuni între turism și comunitățile locale

Cuplul a încercat să explice și contextul mai larg al nemulțumirilor din Insulele Canare, menționând că înțeleg frustrările unor localnici afectate de turismul de masă, aglomerație și creșterea costurilor de trai.

Totuși, aceștia atrag atenția că există o diferență clară între protestul social și mesajele care instigă la violență împotriva oamenilor.

„Înțelegem pe deplin că Insulele Canare se confruntă cu provocări sociale și economice serioase și că mulți locuitori sunt frustrați de consecințele turismului de masă… Cu toate acestea, există o diferență fundamentală între a protesta împotriva politicilor turistice și a încuraja violența împotriva oamenilor”, au transmis aceștia.

Experiențe de discriminare și incidente personale

Cei doi au relatat și că au fost anterior ținta unor insulte într-o stație de autobuz din La Laguna, unde ar fi fost agresați verbal din cauza percepției asupra statutului lor de străini.

Aceștia susțin că li s-ar fi spus să „plece la dracu’” și că sunt responsabili pentru creșterea prețurilor locuințelor și reducerea oportunităților pentru localnici.

Cu toate acestea, cuplul afirmă că locuiește în Insulele Canare de 16 ani, lucrează acolo, are rezidență și plătește taxe în mod constant, susținând că împărtășește aceleași preocupări legate de costul vieții ca mulți dintre localnici.

Îngrijorări privind escaladarea situației

Rezidenții consideră că repetarea acestor mesaje și lipsa de reacție a autorităților contribuie la o atmosferă tot mai tensionată și potențial periculoasă pentru turiști și comunitățile de expați.

Ei avertizează că situația ar putea deveni mai gravă dacă nu sunt luate măsuri pentru a descuraja mesajele instigatoare la ură și actele de vandalism.

Autoritățile nu au oferit încă un răspuns

Jurnaliștii au încercat să obțină puncte de vedere din partea primăriilor din La Laguna și La Orotava în legătură cu plângerile formulate, însă nu ar fi primit un răspuns oficial până la momentul publicării informațiilor.

Situația rămâne astfel fără o reacție clară din partea autorităților locale, în timp ce dezbaterea privind efectele turismului de masă continuă să genereze tensiuni în Insulele Canare.