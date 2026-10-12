Guvernul francez, la un pas de a fi demis. Emmanuel Macron, în fața scenariului suspendării

Publicat 12 oct. 2026, 14:39 Actualizat 12 oct. 2026, 14:41 Sursă realitatea plus

Pe fondul tensiunilor sociale și politice uriașe din Franța, se conturează scenarii de coșmar pentru președintele Emmanuel Macron și pentru guvernarea sa. În mediul online și în presa franceză circulă tot mai intens informații privind o posibilă cădere a Guvernului și chiar despre o eventuală demitere a liderului de la Élysée, într-un context marcat de proteste, blocaje politice și o instabilitate fără precedent. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, a analizat cele mai noi scenarii vehiculate în mediile franceze.

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