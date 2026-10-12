Guvernul francez, la un pas de a fi demis. Emmanuel Macron, în fața scenariului suspendării

Pe fondul tensiunilor sociale și politice uriașe din Franța, se conturează scenarii de coșmar pentru președintele Emmanuel Macron și pentru guvernarea sa. În mediul online și în presa franceză circulă tot mai intens informații privind o posibilă cădere a Guvernului și chiar despre o eventuală demitere a liderului de la Élysée, într-un context marcat de proteste, blocaje politice și o instabilitate fără precedent. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, a analizat cele mai noi scenarii vehiculate în mediile franceze.
Informațiile care circulă pe rețelele de socializare vorbesc despre o posibilă prăbușire a Guvernului francez și despre cereri tot mai insistente despre suspendarea, urmată de demitere sau demisia președintelui Emmanuel Macron.
Un mesaj pe această temă a început deja să se viralizeze, iar surse din Guvernul francez vorbesc despre viitorul acestei țări, bineînțeles fără Macron la cârmă, a precizat jurnalista Ana Maria Păcuraru, într-o intervenție în direct la Realitatea Plus.
Deocamdată, nu există o confirmare oficială venită de la Paris. Cu toate acestea, agențiile internaționale nu exclud un astfel de anunț, mai ales că actualul context social și politic extrem de tensionat din Franța face ca un asemenea scenariu să nu fie deloc imposibil.
De doi ani, Franța traversează o perioadă de instabilitate fără precedent: niciun partid nu deține majoritatea în Parlament, guvernele cad unul după altul, iar opoziția, atât de stânga, cât și din tabăra naționalistă, cere constant plecarea președintelui Emmanuel Macron.
Pe rețelele de socializare se vorbește și despre proteste masive care ar putea paraliza țara în zilele următoare. Dacă această informație se confirmă, ar fi o lovitură majoră pentru una dintre cele mai importante puteri ale Europei, exact într-un moment în care continentul are nevoie de stabilitate, cu războiul din Ucraina încă în desfășurare.