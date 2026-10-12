Șeful militar al NATO în Europa, avertisment pentru Moscova. Strategia Alianței în cazul unui atac rusesc

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 oct. 2026, 09:18

Comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, va transmite luni un mesaj ferm Moscovei, subliniind capacitatea Alianței de a respinge orice atac, pe fondul intensificării preocupărilor privind amenințarea rusă, relatează AFP.

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