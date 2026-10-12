Șeful militar al NATO în Europa, avertisment pentru Moscova. Strategia Alianței în cazul unui atac rusesc
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Comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, va transmite luni un mesaj ferm Moscovei, subliniind capacitatea Alianței de a respinge orice atac, pe fondul intensificării preocupărilor privind amenințarea rusă, relatează AFP.
NATO își consolidează strategia de descurajare a Rusiei
Grynkewich își va prezenta ”teoria victoriei”, care definește cea mai eficientă strategie prin care NATO ar putea învinge Rusia în cazul unui atac asupra Alianței, în cadrul unei conferințe dedicate securității, organizate la Varșovia, în Polonia, potrivit unui purtător de cuvânt al NATO.
Inițiativa vine într-un moment în care Alianța încearcă să transmită un avertisment clar Moscovei, cerându-i să înceteze ceea ce oficialii occidentali descriu drept o campanie ”hibridă”, bazată pe acte de sabotaj și ingerințe care vizează statele ce sprijină Ucraina în războiul împotriva Rusiei.
Temerile privind acțiunile Moscovei s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul apariției unor incidente intens mediatizate. Printre acestea se numără descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe un aeroport din Germania.
”Conceptul de teoria victoriei al comandantului suprem al forțelor aliate în Europa este simplu: menținerea avantajului NATO, ceea ce este conform cu planurile de descurajare și apărare ale Alianței și se sprijină pe acestea”, a declarat săptămâna trecută colonelul Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al generalului american.
”Dar, având în vedere un mediu de securitate global instabil și complex, trebuie să creăm încă de pe acum condițiile pentru a descuraja orice agresiune și, dacă este necesar, pentru a învinge în caz de atac”, a adăugat colonelul O'Donnell, precizând că ”teoria victoriei” oferă cadrul necesar pentru atingerea acestor obiective.
Fondată în 1949, după cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru a contracara amenințarea reprezentată de Uniunea Sovietică, NATO își păstrează în continuare planurile de apărare împotriva unui posibil atac rusesc sub un nivel strict de confidențialitate.
Comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, mesaj pentru Moscova și garanții pentru flancul estic
Este puțin probabil ca discursul generalului Grynkewich să ofere detalii concrete despre strategia militară a Alianței. Totuși, intervenția sa este așteptată să transmită un semnal ferm Rusiei și să consolideze încrederea statelor de pe flancul estic al NATO, aflate în proximitatea teritoriului rus.
Alianța reunește Statele Unite, Canada și 30 de state europene, iar reprezentanții săi insistă că organizația are un caracter strict defensiv și nu urmărește să atace Rusia.
Oficialii occidentali avertizează însă că operațiunile hibride atribuite Moscovei devin tot mai periculoase, în contextul în care armata rusă continuă războiul din Ucraina, început în februarie 2022. Aceste acțiuni ar putea provoca pierderi umane semnificative și ar putea amplifica riscurile de securitate pentru statele europene.
Sabotajele și ingerințele, o provocare pentru Alianță
Deși principala misiune a NATO este descurajarea unei invazii militare rusești, Alianța întâmpină dificultăți în gestionarea incidentelor care se desfășoară sub pragul unui conflict armat. Printre acestea se numără incendiile provocate intenționat, actele de sabotaj și alte operațiuni greu de încadrat drept acte de război.
La sfârșitul lunii septembrie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut statelor membre să își păstreze calmul și să continue sprijinirea Ucrainei.
”Nu trebuie să fim naivi (...) în ceea ce privește Rusia, dar suntem mai puternici și ei știu asta”, a declarat acesta, subliniind capacitatea Alianței de a face față amenințărilor.
Europa se pregătește pentru o posibilă reducere a prezenței americane
Intensificarea activităților rusești are loc într-un moment delicat pentru securitatea europeană. Statele Unite reevaluează în prezent modul în care își desfășoară forțele militare pe continent, iar procesul ar putea conduce la reducerea efectivelor americane din Europa. O decizie în acest sens este așteptată până la sfârșitul anului.
În paralel, statele europene își accelerează eforturile de consolidare a propriilor armate, pe fondul incertitudinilor privind angajamentul Washingtonului față de securitatea continentului în timpul președinției lui Donald Trump.
În acest context, prezentarea „teoriei victoriei” de către generalul Alexus Grynkewich urmărește să reafirme capacitatea NATO de a descuraja agresiunea rusă și de a răspunde eficient în cazul unui atac.
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