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Ana Maria Păcuraru: Trump cere Ucrainei să nu mai bombardeze rafinăriile rusești

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 oct. 2026, 10:54
Actualizat12 oct. 2026, 10:56
SursăRealitatea PLUS

Președintele american Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești și lansează un mesaj controversat privind viitorul conducerii de la Kiev. Liderul de la Casa Albă sugerează că Ucraina ar avea nevoie de un președinte dispus să ajungă la un acord de pace cu Moscova. Declarațiile vin într-un moment crucial pentru negocierile privind încheierea războiului. Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, a analizat implicațiile acestor declarații și posibilele efecte asupra viitorului negocierilor de pace.

Ana Maria Păcuraru: Pentru Kiev, rafinăriile rusești sunt ținte strategice

”Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești ar putea deveni o problemă mai mare pentru Kiev decât pentru Moscova, avertismentul vine chiar de la Casa Albă.

Oficialii americani citați de Axios spun că aceste lovituri afectează relația dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump mai mult decât afectează Rusia”, a declarat Ana Maria Păcuraru.

Jurnalistul Realitatea PLUS a subliniat că pentru Kiev, rafinăriile rusești sunt ținte strategice.

”Ucraina susține că lovind industria petrolieră reduce banii cu care Kremlinul finanțează războiul.

La Washington, aceleași atacuri sunt văzute ca un obstacol. Ele complică eforturile lui Trump de a scădea prețul carburanților și de a obține armistițiul energetic pe care l-a anunțat astăzi. Mesajul pentru Zelenski este așadar destul de clar: dacă vrea sprijinul Washingtonului, ar trebui să se alinieze strategiei lui Trump.

Rămâne de văzut dacă liderul ucrainean va opri loviturile înainte ca Moscova să-și asume același angajament”, a mai spus Ana Maria Păcuraru.

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