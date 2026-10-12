Ana Maria Păcuraru: Trump cere Ucrainei să nu mai bombardeze rafinăriile rusești

Publicat 12 oct. 2026, 10:54 Actualizat 12 oct. 2026, 10:56 Sursă Realitatea PLUS

Președintele american Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești și lansează un mesaj controversat privind viitorul conducerii de la Kiev. Liderul de la Casa Albă sugerează că Ucraina ar avea nevoie de un președinte dispus să ajungă la un acord de pace cu Moscova. Declarațiile vin într-un moment crucial pentru negocierile privind încheierea războiului. Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, a analizat implicațiile acestor declarații și posibilele efecte asupra viitorului negocierilor de pace.

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