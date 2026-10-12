Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice către Marea Japoniei. Testele cu arme hipersonice amplifică tensiunile din regiune

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 oct. 2026, 09:41

Tensiunile din Peninsula Coreeană escaladează, după ce Phenianul a lansat luni mai multe rachete balistice către Marea Japoniei, potrivit armatei sud-coreene, care anunțase inițial detectarea unui proiectil neidentificat, relatează AFP.

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