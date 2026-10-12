Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice către Marea Japoniei. Testele cu arme hipersonice amplifică tensiunile din regiune

Tensiunile din Peninsula Coreeană escaladează, după ce Phenianul a lansat luni mai multe rachete balistice către Marea Japoniei, potrivit armatei sud-coreene, care anunțase inițial detectarea unui proiectil neidentificat, relatează AFP.
Coreea de Nord lansează mai multe rachete balistice către Marea de Est
”Armata noastră a detectat mai multe rachete balistice lansate din regiunea Phenian către Marea de Est în jurul orei 09:20 (00:20 GMT)”, a precizat Statul Major Interarme al Coreei de Sud într-un comunicat, folosind denumirea coreeană a Mării Japoniei.
Lansarea are loc după ce Coreea de Sud a testat joi un vehicul hipersonic de planare (HGV), prima armă de acest tip fabricată pe plan național. Aceste vehicule sunt propulsate de motoare-rachetă până în straturile superioare ale atmosferei, după care se îndreaptă spre țintă cu o viteză de cel puțin cinci ori mai mare decât cea a sunetului.
Tensiuni între Seul și Phenian după testele cu arme hipersonice
Testul sud-coreean a avut loc după lansarea de către Coreea de Nord a unei rachete hipersonice cu rază intermediară de acțiune, despre care Phenianul a susținut că a utilizat inteligența artificială.
La sfârșitul lunii septembrie, tensiunile diplomatice dintre cele două state vecine, care se află încă, din punct de vedere tehnic, în război, s-au intensificat după explozia unor mine în Zona Demilitarizată (DMZ), care separă cele două țări. În urma incidentului, trei soldați sud-coreeni au fost răniți.
Guvernul sud-coreean și forța multinațională condusă de Statele Unite în Coreea de Sud au afirmat că minele proveneau din Coreea de Nord și au acuzat Phenianul de încălcarea acordului de armistițiu care a pus capăt Războiului din Coreea (1950-1953).
Seulul a cerut scuze din partea autorităților nord-coreene, însă Phenianul a negat orice responsabilitate și a calificat incidentul drept o ”provocare”.