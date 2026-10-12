Un mort și 11 răniți după noul atac asupra aeroportului din Riad. Rebelii Houthi amenință cu alte lovituri

Un nou atac asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riad, capitala Arabiei Saudite, s-a soldat cu un mort și 11 răniți, duminică, 11 octombrie. Un proiectil a lovit unul dintre terminalele de pasageri și a provocat un incendiu. Este al doilea atac grav asupra aeroportului în doar două zile, după ce lovitura de sâmbătă a provocat moartea a 13 persoane și rănirea altor 308. Rebelii Houthi din Yemen au revendicat atacuri asupra unor obiective saudite și amenință că vor continua.
Un nou atac asupra aeroportului din Riad. Un cetățean pakistanez și-a pierdut viața
Un purtător de cuvânt al armatei saudite a anunțat că un proiectil a lovit duminică Aeroportul Internațional Regele Khalid, provocând un incendiu într-un terminal de pasageri. Autoritatea aviației civile din Arabia Saudită a confirmat că o persoană a murit, iar alte 11 au fost rănite. Victima este un cetățean pakistanez care locuia în Arabia Saudită.
Noua lovitură vine la numai o zi după atacul devastator asupra aceluiași aeroport, în urma căruia au fost înregistrate 13 decese și 308 persoane rănite. Aeroportul din capitala saudită a fost vizat de mai multe atacuri în cursul săptămânii trecute, pe fondul confruntărilor dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen.
Rebelii Houthi amenință cu noi atacuri. Avertisment pentru companiile aeriene și pasageri
Gruparea Houthi din Yemen a revendicat atacurile și a transmis un avertisment companiilor aeriene și călătorilor. Rebelii le-au cerut să nu mai folosească aeroporturile și spațiul aerian al Arabiei Saudite, în condițiile în care amenință că vor continua loviturile asupra teritoriului saudit.
Potrivit reprezentanților grupării, în ultimele 24 de ore au fost folosite rachete balistice, rachete de croazieră și drone pentru atacarea aeroportului din Riad. Rebelii au anunțat că au vizat și instalații petroliere, dar și aeroportul din Dammam, aflat în estul Arabiei Saudite.
Purtătorul de cuvânt militar al grupării, generalul de brigadă Yahya Saree, a transmis că atacurile vor continua și a amenințat cu „operațiunile tot mai intense din interiorul Arabiei Saudite”. Acesta a avertizat că toate aeroporturile saudite ar putea deveni ținte, cu excepția celor din orașele sfinte Mecca și Medina.
De ce atacă rebelii Houthi Arabia Saudită
Rebelii Houthi susțin că atacurile sunt un răspuns la implicarea Arabiei Saudite în războiul civil din Yemen. Riadul sprijină forțele guvernamentale care luptă împotriva grupării, iar această intervenție este unul dintre motivele invocate de rebeli pentru loviturile asupra teritoriului saudit.
Gruparea a făcut referire și la un atac aerian asupra aeroportului din Sanaa, capitala Yemenului, pe care îl invocă drept un alt motiv pentru continuarea operațiunilor. În acest context, rebelii au avertizat că aeroporturile din Arabia Saudită rămân posibile ținte, în timp ce atacurile repetate asupra aeroportului din Riad au provocat deja numeroase victime.