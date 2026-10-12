Un mort și 11 răniți după noul atac asupra aeroportului din Riad. Rebelii Houthi amenință cu alte lovituri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 08:31

Un nou atac asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riad, capitala Arabiei Saudite, s-a soldat cu un mort și 11 răniți, duminică, 11 octombrie. Un proiectil a lovit unul dintre terminalele de pasageri și a provocat un incendiu. Este al doilea atac grav asupra aeroportului în doar două zile, după ce lovitura de sâmbătă a provocat moartea a 13 persoane și rănirea altor 308. Rebelii Houthi din Yemen au revendicat atacuri asupra unor obiective saudite și amenință că vor continua.

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