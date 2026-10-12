Incendiu puternic la Paris. Piața istorică Marché des Enfants Rouges, devastată de flăcări VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 oct. 2026, 09:47

Piața Copiilor Roșii (Marché des Enfants Rouges), cea mai veche piață acoperită din Paris, a fost devastată de un incendiu puternic izbucnit în noaptea de duminică spre luni. Monumentul istoric se află în arondismentul al III-lea al capitalei Franței, iar autoritățile au cerut populației să evite zona străzii Bretagne, unde este amplasată piața, relatează publicația franceză Le Figaro. Pentru moment nu se cunosc cauzele producerii incendiului.

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