Incendiu puternic la Paris. Piața istorică Marché des Enfants Rouges, devastată de flăcări VIDEO

Piața Copiilor Roșii (Marché des Enfants Rouges), cea mai veche piață acoperită din Paris, a fost devastată de un incendiu puternic izbucnit în noaptea de duminică spre luni. Monumentul istoric se află în arondismentul al III-lea al capitalei Franței, iar autoritățile au cerut populației să evite zona străzii Bretagne, unde este amplasată piața, relatează publicația franceză Le Figaro. Pentru moment nu se cunosc cauzele producerii incendiului.
Incendiul a fost controlat de pompieri, însă piața a suferit pagube importante.
Primarul sectorului Paris Centre a lăudat intervenția pompierilor, despre care a spus că au acționat energic și eficient într-o zonă a orașului pe care o cunosc bine.
„Pompierii au intervenit puternic și eficient într-un loc pe care-l cunoșteau, din fericire, bine”, a transmis Ariel Weil. Edilul a făcut apel la populație să evite zona din jurul străzii Rue de Bretagne, situată în apropiere de Place de la République și de Canalul Saint-Martin.
Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată flăcări uriașe și coloane de fum care se ridică deasupra Orașului Luminilor, așa cum este supranumit Parisul.
Postul BFMTV a relatat, citând pompierii, că piața a ars în întregime.
La rândul ei, poliția din Paris a declarat pentru Radio France că o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați a fost cuprinsă complet de flăcări, relatează publicația Express. Potrivit sursei citate, nu au fost raportate persoane rănite.
Mărturii șocante ale pompierilor: "Nu a mai rămas nimic"
Locotenent-colonelul Pierre de Bouvier a declarat că „nu a mai rămas nimic” din piața acoperită și că o structură metalică din interior s-a prăbușit parțial.
La intervenție au fost trimise 50 de autospeciale de pompieri, incendiul izbucnind în timpul nopții de duminică spre luni.
Marché des Enfants Rouges este un monument istoric și unul dintre locurile emblematice ale Parisului. Situată în arondismentul al III-lea, piața este cunoscută pentru standurile sale alimentare și oferta gastronomică.