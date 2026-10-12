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Ancheta Flydubai ia amploare: alți doi copiloți au fost arestați

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat12 oct. 2026, 12:28
SursăRealitate Plus

Ancheta ia amploare în cazul presupusului atac terorist de la bordul aeronavei FlyDubai, în care pilotul a fost înjunghiat de coleg în timpul zborului. Sunt noi arestări preventive. Doi copiloți au ajuns deja după gratii, iar investigațiile autorităților continuă. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii Miza Zilei, a sintetizat cele mai proaspete informații în acest caz.

Anchetatorii verifică mai multe piste și încearcă să stabilească dacă este vorba despre o acțiune izolată sau despre un plan mai amplu, care ar fi putut pune în pericol viața pasagerilor și a echipajului.

Potrivit informațiilor apărute în cadrul investigației, aeronava Boeing 737 MAX 8, având la bord 174 de persoane, a pierdut aproximativ 14.000 de picioare altitudine în mai puțin de 30 de secunde după ce copilotul l-ar fi atacat pe comandant în cockpit.

Avionul a transmis codurile de urgență 7700 și 7500, asociat unei posibile tentative de deturnare, înainte de a ateriza de urgență la Tabuk, în Arabia Saudită. Procurorii susțin că suspectul, un copilot omanez în vârstă de 29 de ani, ar fi pregătit atacul din timp și ar fi efectuat anterior două zboruri către Tel Aviv pentru a se familiariza cu ruta și aeroportul Ben Gurion.

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