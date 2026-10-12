Ancheta Flydubai ia amploare: alți doi copiloți au fost arestați

Publicat 12 oct. 2026, 12:28 Sursă Realitate Plus

Ancheta ia amploare în cazul presupusului atac terorist de la bordul aeronavei FlyDubai, în care pilotul a fost înjunghiat de coleg în timpul zborului. Sunt noi arestări preventive. Doi copiloți au ajuns deja după gratii, iar investigațiile autorităților continuă. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii Miza Zilei, a sintetizat cele mai proaspete informații în acest caz.

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