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Extern· 1 min citire
Ancheta Flydubai ia amploare: alți doi copiloți au fost arestați
Publicat12 oct. 2026, 12:28
SursăRealitate Plus
Ancheta ia amploare în cazul presupusului atac terorist de la bordul aeronavei FlyDubai, în care pilotul a fost înjunghiat de coleg în timpul zborului. Sunt noi arestări preventive. Doi copiloți au ajuns deja după gratii, iar investigațiile autorităților continuă. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii Miza Zilei, a sintetizat cele mai proaspete informații în acest caz.
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