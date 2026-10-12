Alertă în Polonia! Peste 20.000 de polițiști, mobilizați în școli după atacuri cu cuțitul. 135 de persoane reținute

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 13:15

Autoritățile din Polonia au mobilizat peste 20.000 de polițiști în școli, după trei atacuri cu cuțitul produse în doar patru zile. Un angajat al unei unități de învățământ a fost ucis, iar mai multe persoane au fost rănite, printre care profesori și elevi. Situația a provocat îngrijorare în întreaga țară, iar premierul Donald Tusk a convocat o ședință de criză și a anunțat măsuri pentru combaterea violenței în rândul tinerilor.

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