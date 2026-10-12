Alertă în Polonia! Peste 20.000 de polițiști, mobilizați în școli după atacuri cu cuțitul. 135 de persoane reținute

Autoritățile din Polonia au mobilizat peste 20.000 de polițiști în școli, după trei atacuri cu cuțitul produse în doar patru zile. Un angajat al unei unități de învățământ a fost ucis, iar mai multe persoane au fost rănite, printre care profesori și elevi. Situația a provocat îngrijorare în întreaga țară, iar premierul Donald Tusk a convocat o ședință de criză și a anunțat măsuri pentru combaterea violenței în rândul tinerilor.
Peste 20.000 de polițiști, trimiși în școlile din Polonia. 135 de persoane au fost reținute
Operațiunea de amploare a început luni, 12 octombrie, după ce autoritățile au decis să întărească măsurile de securitate în instituțiile de învățământ. Polițiștii au făcut verificări în aproximativ 80.000 de unități de învățământ, iar de vineri până luni au fost reținute 135 de persoane. Mobilizarea vine după o serie de atacuri violente care au avut loc în școli și au stârnit îngrijorare în rândul elevilor, profesorilor și părinților.
În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit și un caz în care un băiat construise, în jocul Roblox, o copie a școlii sale și simulase atacuri asupra elevilor. Ulterior, autoritățile au stabilit că acesta deținea o armă de foc, muniție și mai multe cuțite. Descoperirea a atras atenția asupra conținutului violent din mediul online și asupra modului în care acesta poate influența comportamentul unor tineri.
Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, a anunțat încă de duminică seară mobilizarea forțelor de ordine. Acesta a transmis că autoritățile nu vor tolera atacurile asupra copiilor și că măsurile de securitate trebuie să ofere mai multă protecție în școli.
„Este necesar un mesaj clar: nu va exista toleranță față de niciun atac asupra copiilor polonezi, nici față de degenerarea vieții publice în anarhie”, a declarat ministrul de Interne pentru postul public TVP Info.
Donald Tusk avertizează asupra violenței în rândul tinerilor. Ce spune despre influența internetului
Premierul Donald Tusk a vorbit despre situația din școli în timpul unei ședințe de criză organizate duminică. Acesta consideră că violența a devenit tot mai prezentă în rândul tinerilor și că anumite materiale distribuite pe internet pot avea o influență negativă asupra lor. Șeful Guvernului polonez a făcut referire la conținutul care promovează ideologia nazistă, la glorificarea forței și la jocurile video violente.
În același timp, autoritățile au respins informațiile apărute în mediul online potrivit cărora cele trei atacuri ar fi fost organizate de același grup sau ar avea legătură cu o provocare lansată pe internet. Cu toate acestea, premierul polonez a atras atenția că promovarea violenței pe anumite platforme poate avea efecte asupra tinerilor, mai ales atunci când agresivitatea este prezentată într-o manieră care îi încurajează să o imite.
„Am observat o creștere a fascinației pentru violență, atât în Polonia, cât și la nivel mondial… asistăm la o tendință îngrijorătoare de violență”, a declarat Donald Tusk.
Trei atacuri cu cuțitul în patru zile. Un angajat al unei școli a fost ucis
Cel mai recent atac a avut loc sâmbătă, 10 octombrie, într-o instituție de învățământ superior din Varșovia. Trei persoane au fost rănite, acesta fiind al treilea incident violent produs într-o unitate de învățământ din Polonia în decurs de numai patru zile. Atacul a venit după alte două incidente grave, în care agresorii au fost tot tineri.
Joi, 8 octombrie, un fost elev de 15 ani a intrat într-o școală primară din Leszczydol-Nowiny, la nord-est de Varșovia, și a atacat mai multe persoane cu un cuțit. Un îngrijitor al școlii a fost ucis, iar doi profesori au fost răniți. Adolescentul purta o cameră de filmat montată pe cască în momentul atacului, potrivit informațiilor transmise de polițiști.
Cu o zi înainte, miercuri, 7 octombrie, un tânăr de 19 ani a atacat mai multe persoane într-o școală din Ostroleka, localitate aflată la nord de capitala Poloniei. Zece persoane au fost rănite, printre acestea numărându-se și agresorul. Cele trei atacuri produse într-un interval atât de scurt au determinat autoritățile să ia măsuri suplimentare de securitate și să mobilizeze un număr mare de polițiști pentru protejarea unităților de învățământ.