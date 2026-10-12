NATO își consolidează apărarea. Ana Maria Păcuraru, despre mesajul pregătit pentru Rusia: „O alianță defensivă, dar nu una naivă”

Publicat 12 oct. 2026, 13:46 Actualizat 12 oct. 2026, 13:59 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi îngrijorări privind securitatea Europei, în contextul intensificării războiului hibrid atribuit Rusiei și al reevaluării prezenței militare americane pe continent. Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a comentat mesajul pe care comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american Alexis Grynkewich, urmează să îl transmită luni Rusiei, subliniind că NATO își consolidează capacitatea de apărare și pregătește măsuri pentru descurajarea unei eventuale agresiuni.

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