NATO își consolidează apărarea. Ana Maria Păcuraru, despre mesajul pregătit pentru Rusia: „O alianță defensivă, dar nu una naivă”

Apar noi îngrijorări privind securitatea Europei, în contextul intensificării războiului hibrid atribuit Rusiei și al reevaluării prezenței militare americane pe continent. Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a comentat mesajul pe care comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american Alexis Grynkewich, urmează să îl transmită luni Rusiei, subliniind că NATO își consolidează capacitatea de apărare și pregătește măsuri pentru descurajarea unei eventuale agresiuni.
Potrivit jurnalistei, generalul Alexis Grynkewich va prezenta luni, la Varșovia, ceea ce este descris drept „teoria victoriei” a Alianței, un concept care urmărește menținerea avantajului militar al NATO și pregătirea condițiilor necesare pentru a descuraja un posibil atac.
Care este mesajul NATO pentru Kremlin
Ana Maria Păcuraru a subliniat că mesajul transmis de comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa vizează capacitatea NATO de a răspunde unei eventuale agresiuni și de a o învinge, dacă situația o impune.
Deși detaliile planurilor de apărare nu sunt făcute publice, semnalul are o importanță deosebită pentru flancul estic al Alianței, inclusiv pentru România, aflată în apropierea zonei de conflict din Ucraina.
Potrivit comentariului jurnalistei, obiectivul NATO este să își păstreze avantajul militar și să pregătească din timp măsurile necesare pentru a descuraja orice agresiune.
Ana Maria Păcuraru, despre mesajul NATO: „O alianță defensivă, dar nu una naivă”
În analiza sa, Ana Maria Păcuraru a atras atenția asupra intensificării acțiunilor de război hibrid atribuite Rusiei în ultimele luni. Printre riscurile menționate de jurnalistă se numără sabotajele, ingerințele și incidentele care implică drone.
Jurnalista a amintit și cazul unei drone care a fost găsită cu explozibil pe un aeroport din Germania, în contextul preocupărilor europene privind securitatea infrastructurii critice. Aceste evoluții sporesc preocupările privind protejarea statelor europene și capacitatea instituțiilor de securitate de a preveni eventuale atacuri.
"Toate acestea se întâmplă într-un moment decisiv: Washingtonul își reevaluează prezența militară pe continent, iar decizia vine la final de an. Europa își întărește între timp armatele. Mesajul de astăzi este acela că NATO este o alianță defensivă, dar nu una naivă", a declarat Ana Maria Păcuraru.