Franța, lovită de tragedii. După protestele violente, inundațiile au ucis cel puțin patru oameni - VIDEO

Bilanțul inundațiilor din sud-estul Franței a ajuns la patru persoane decedate. Trei victime au fost înregistrate în departamentul Bouches-du-Rhône, iar o alta în Corsica. Două femei, de 86 și 26 de ani, au fost găsite înecate într-o pivniță din Lançon-Provence, iar pompierii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările tragediei. În Corsica, un bărbat de 65 de ani a murit după ce autoturismul în care se afla a fost luat de viitură. Autoritățile căutau și o persoană dispărută în departamentul Var.
În localitatea Istres, prefectul Jacques Witkowski a anunțat că mii de persoane au rămas blocate din cauza apelor, iar aproximativ 200 de locuințe au fost afectate de mișcări ale terenului. Autoritățile au început evaluările pentru a stabili când locuitorii evacuați se pot întoarce în siguranță. Primăria din Lançon-Provence a solicitat recunoașterea oficială a stării de catastrofă naturală, procedură care poate facilita despăgubirea proprietarilor asigurați.
Inundațiile din Spania readuc în atenție tragedia din 2024
În Spania, noile inundații au provocat cel puțin patru decese. Regiunea Valencia se confruntă din nou cu efectele ploilor torențiale, la aproape doi ani de la dezastrul din 29 octombrie 2024, soldat cu 233 de morți. Ancheta penală privind gestionarea acelei tragedii a fost prelungită cu șase luni, iar fostul responsabil regional pentru Justiție și Interne, Salomé Pradas, și fostul secretar regional pentru Situații de Urgență, Emilio Argüeso, sunt cercetați pentru modul în care au gestionat avertizarea populației, notează AFP.
Într-o decizie din 14 octombrie 2026, judecătoarea Nuria Ruiz Tobarra a apreciat că există indicii potrivit cărora unele decese ar fi putut fi evitate dacă autoritățile ar fi intervenit la timp. Una dintre problemele investigate este întârzierea mesajelor de urgență, transmise populației abia la ora 20:11. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile magistratei nu reprezintă o condamnare definitivă.
De ce sunt tot mai puternice ploile extreme din sudul Franței
Potrivit Météo-France, sudul țării este expus toamna unor fenomene meteorologice numite episoade mediteraneene, care pot aduce cantități foarte mari de precipitații într-un interval scurt. Între 1961 și 2025, frecvența episoadelor cu peste 200 de milimetri de ploaie în 24 de ore a crescut cu aproximativ 50%, iar intensitatea precipitațiilor mediteraneene a crescut cu 11%.
Franța a trecut printr-o tragedie asemănătoare în octombrie 2015, când inundațiile din departamentul Alpes-Maritimes au provocat moartea a 20 de persoane și pagube materiale de sute de milioane de euro.