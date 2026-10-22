Franța, lovită de tragedii. După protestele violente, inundațiile au ucis cel puțin patru oameni - VIDEO

Publicat 22 oct. 2026, 10:06 Actualizat 22 oct. 2026, 10:07

Bilanțul inundațiilor din sud-estul Franței a ajuns la patru persoane decedate. Trei victime au fost înregistrate în departamentul Bouches-du-Rhône, iar o alta în Corsica. Două femei, de 86 și 26 de ani, au fost găsite înecate într-o pivniță din Lançon-Provence, iar pompierii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările tragediei. În Corsica, un bărbat de 65 de ani a murit după ce autoturismul în care se afla a fost luat de viitură. Autoritățile căutau și o persoană dispărută în departamentul Var.

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