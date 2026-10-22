Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari în dosarul Cambridge Analytica

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 09:53

Meta trebuie să plătească o penalitate de 25 de miliarde de dolari statului New Mexico, după ce justiția a stabilit că proprietarul Facebook a indus în eroare publicul în privința protejării datelor personale. Decizia a fost pronunțată miercuri, 21 octombrie, într-un proces pornit în urma scandalului Cambridge Analytica.

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