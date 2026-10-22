Meta, obligată să plătească 25 de miliarde de dolari în dosarul Cambridge Analytica

Meta trebuie să plătească o penalitate de 25 de miliarde de dolari statului New Mexico, după ce justiția a stabilit că proprietarul Facebook a indus în eroare publicul în privința protejării datelor personale. Decizia a fost pronunțată miercuri, 21 octombrie, într-un proces pornit în urma scandalului Cambridge Analytica.
Sancțiunea a fost stabilită de judecătorul Francis Mathew, după ce un juriu din Santa Fe a constatat, în septembrie, peste 43 de milioane de încălcări ale legislației locale privind protecția consumatorilor. Banii trebuie achitați statului New Mexico, nu distribuiți direct utilizatorilor Facebook.
Cum a fost stabilită penalitatea de 25 de miliarde de dolari
Legislația permite aplicarea unei sancțiuni civile de până la 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare. Calculul pe baza faptelor reținute în dosar a dus la un total de aproximativ 219,5 miliarde de dolari, însă judecătorul a redus suma la 25 de miliarde de dolari.
În motivarea hotărârii, instanța a invocat numărul foarte mare al încălcărilor intenționate, durata și repetarea conduitei, precum și implicarea conducerii Facebook. Aceste elemente au justificat aplicarea nivelului maxim al sancțiunii pentru fiecare încălcare, înainte de reducerea cuantumului total.
Procesul a fost deschis în 2021 și a vizat declarațiile companiei despre colectarea și protejarea datelor utilizatorilor, setările de confidențialitate și moderarea conținutului. Dosarul nu s-a limitat, așadar, la informațiile ajunse la Cambridge Analytica, ci a analizat felul în care Facebook și-a prezentat public practicile.
Pe 25 septembrie, jurații au stabilit că 26 dintre cele 29 de declarații analizate, făcute de companie și de reprezentanții conducerii sale, au fost înșelătoare. Numărul încălcărilor a fost calculat în funcție de utilizatorii Facebook sau de locuitorii din New Mexico cărora li s-au adresat aceste mesaje.
Legătura cu scandalul Cambridge Analytica
La originea litigiului se află dezvăluirile despre Cambridge Analytica, firma britanică de consultanță politică implicată în campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016. Compania a obținut, prin intermediul unei aplicații terțe, date personale provenite de la până la 87 de milioane de utilizatori Facebook.
Informațiile au fost folosite pentru publicitate politică personalizată. Scandalul a ridicat întrebări despre accesul terților la datele utilizatorilor și despre diferența dintre asigurările publice oferite de Facebook și practicile companiei, aspect aflat în centrul procesului din New Mexico.