Fostul prinț Andrew contestă perchezițiile din ancheta Epstein. Audiere la Înalta Curte din Londra

Fostul prinț Andrew contestă în justiție legalitatea mandatelor de percheziție emise înaintea arestării sale din februarie, în cadrul anchetei privind legăturile cu Jeffrey Epstein. Înalta Curte din Londra urmează să examineze joi cererea depusă de Andrew Mountbatten-Windsor, au anunțat luni serviciile judiciare.
Fratele regelui Charles al III-lea solicită anularea mandatelor emise la 18 februarie 2026 de un judecător de la Curtea Penală Centrală. În baza acestora, poliția a efectuat percheziții atât la reședința sa de pe domeniul Sandringham, în estul Angliei, cât și la fosta sa locuință de pe domeniul Windsor, la aproximativ 30 de kilometri vest de Londra.
O purtătoare de cuvânt a serviciilor judiciare a confirmat că dosarul privește o cerere depusă de Andrew Mountbatten-Windsor pentru „anularea mandatelor de percheziție”. Anunțul confirmă informațiile publicate anterior de cotidianul britanic The Telegraph.
Ce contestă fostul prinț Andrew
Demersul judiciar vizează mandatele în baza cărora au fost percheziționate cele două proprietăți. Audierea de joi va avea loc la Înalta Curte din Londra, în timp ce ancheta poliției continuă.
„În timp ce ancheta noastră cu privire la abateri în exercitarea unei funcții publice continuă, suntem angajați într-o procedură judiciară referitoare la mandate obținute mai înainte de la Curtea Penală Centrală”, a declarat pentru AFP Poliția din Thames Valley, care a efectuat perchezițiile.
Suspiciunile investigate în cazul Epstein
Andrew a fost arestat în februarie și ținut în custodia poliției timp de mai multe ore, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, mort în 2019 într-o închisoare din Statele Unite.
Ancheta vizează presupuse abateri în exercitarea unei funcții publice. Andrew este suspectat că i-ar fi transmis lui Epstein documente confidențiale în perioada în care ocupa funcția de emisar al Regatului Unit pentru comerț, între 2001 și 2011.
În mai, poliția a anunțat că examinează și o acuzație de agresiune împotriva sa.
Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, nu a fost inculpat în acest stadiu. El a negat în mod constant că ar fi comis fapte ilegale în legătură cu scandalul Epstein.
Andrew și-a pierdut titlurile în 2025
În 2025, în urma unor noi dezvăluiri despre relația sa cu Jeffrey Epstein, lui Andrew i-au fost retrase titlurile. Ulterior, acesta a fost obligat să părăsească Royal Lodge, reședința de pe domeniul Windsor, și s-a mutat pe domeniul Sandringham, în Norfolk.
Andrew a fost acuzat de americanca Virginia Giuffre că a agresat-o sexual când aceasta avea 17 ani. Giuffre a murit prin sinucidere în aprilie 2025.