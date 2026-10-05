Fostul prinț Andrew contestă perchezițiile din ancheta Epstein. Audiere la Înalta Curte din Londra

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 19:27

Fostul prinț Andrew contestă în justiție legalitatea mandatelor de percheziție emise înaintea arestării sale din februarie, în cadrul anchetei privind legăturile cu Jeffrey Epstein. Înalta Curte din Londra urmează să examineze joi cererea depusă de Andrew Mountbatten-Windsor, au anunțat luni serviciile judiciare.

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