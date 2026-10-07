Două rachete Houthi au vizat aeroportul din Aden. Atacuri și în Arabia Saudită

Două rachete lansate de rebelii Houthi din Yemen au vizat, miercuri dimineață, aeroportul internațional din Aden, unul dintre principalele puncte de acces către zonele din țară care nu se află sub controlul grupării. Până la ora transmiterii acestei știri nu au fost raportate victime, potrivit biroului de presă al departamentului de securitate din Aden. Atacul are loc pe fondul reluării confruntărilor din Yemen, după săptămâni în care rebelii Houthi au făcut progrese de-a lungul coastei yemenite a Mării Roșii. În paralel, forțele guvernamentale, susținute de Arabia Saudită, au lansat o contraofensivă și au recucerit zone din apropierea strategicei strâmtori Bab al-Mandab, beneficiind de sprijin aerian din partea coaliției, relatează Reuters.
Aeroportul internațional din Aden reprezintă principala poartă de acces pentru zonele din Yemen care nu sunt controlate de rebelii Houthi. Atacul de miercuri nu s-a soldat, potrivit informațiilor disponibile, cu victime, scriu jurnaliștii Reuters. Incidentul vine într-un moment în care tensiunile militare din regiune sunt în creștere, iar luptele dintre forțele guvernamentale și rebelii Houthi s-au intensificat.
O rachetă balistică Houthi, interceptată în Arabia Saudită
Tot miercuri, coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus o rachetă balistică lansată de rebelii Houthi către orașul Khamis Mushait, din sudul Arabiei Saudite. Informația a fost relatată de televiziunea de stat saudită. Potrivit coaliției, rachetele au fost lansate din capitala Sanaa, aflată sub controlul rebelilor Houthi, precum și din guvernoratele Saada și Amran.
Anunțul rebelilor Houthi
După anunțul coaliției conduse de Arabia Saudită, postul de televiziune Al Masirah, afiliat rebelilor Houthi, a relatat că forțele saudite au efectuat un atac într-o zonă care cuprinde guvernoratele centrale Ibb și Taiz. Informația nu a fost însă confirmată de coaliția condusă de Arabia Saudită.
Escaladarea are loc în contextul în care Yemenul rămâne divizat între forțele guvernamentale și rebelii Houthi, iar zona Mării Roșii și strâmtoarea Bab al-Mandab au o importanță strategică majoră pentru traficul maritim din regiune.