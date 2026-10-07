Două rachete Houthi au vizat aeroportul din Aden. Atacuri și în Arabia Saudită

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 08:02

Două rachete lansate de rebelii Houthi din Yemen au vizat, miercuri dimineață, aeroportul internațional din Aden, unul dintre principalele puncte de acces către zonele din țară care nu se află sub controlul grupării. Până la ora transmiterii acestei știri nu au fost raportate victime, potrivit biroului de presă al departamentului de securitate din Aden. Atacul are loc pe fondul reluării confruntărilor din Yemen, după săptămâni în care rebelii Houthi au făcut progrese de-a lungul coastei yemenite a Mării Roșii. În paralel, forțele guvernamentale, susținute de Arabia Saudită, au lansat o contraofensivă și au recucerit zone din apropierea strategicei strâmtori Bab al-Mandab, beneficiind de sprijin aerian din partea coaliției, relatează Reuters.

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