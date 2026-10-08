Coreea de Sud, acuzată că ajută Rusia cu motorină. Ce spune Seulul despre exporturile către Moscova

Coreea de Sud a respins joi acuzațiile potrivit cărora ar contribui la reducerea deficitului de combustibil din Rusia prin livrări de motorină către Moscova. Seulul susține că produsele petroliere rafinate, inclusiv motorina și combustibilul pentru aviație, nu sunt supuse controalelor la export impuse de Coreea de Sud Rusiei, relatează AFP.
Reacția autorităților sud-coreene vine după ce un consilier al președintelui ucrainean a afirmat că livrările de motorină către Rusia ar fi „în mod clar contrare” politicii de sancțiuni. Ministerul Afacerilor Externe de la Seul a calificat aceste afirmații drept „incorecte din punct de vedere factual” și „inadecvate”.
Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud a precizat că motorina, chiar dacă este produsă în Coreea de Sud, nu încalcă în sine restricțiile de export impuse de autoritățile de la Seul.
„Produsele petroliere rafinate, inclusiv motorina comercială și combustibilul pentru aviație, menționate în articolul din The Guardian, nu sunt supuse controalelor la export impuse de Coreea de Sud împotriva Rusiei”, a transmis ministerul sud-coreean.
Autoritățile de la Seul au subliniat, în același timp, că exporturile totale către Rusia au scăzut la mai puțin de jumătate față de nivelul înregistrat înainte de începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022. Ministerul a mai precizat că „nu s-a stabilit că ar fi fost exportate către Rusia combustibili de origine sud-coreeană, în special motorină”.
The Guardian: 176.000 de tone de produse petroliere, expediate către Rusia
Acuzațiile au apărut după o investigație publicată de cotidianul britanic The Guardian. Potrivit publicației, 176.000 de tone de produse, în principal motorină, au fost expediate din Coreea de Sud către Rusia în lunile iulie și august. Informațiile au fost obținute pe baza registrelor portuare și a datelor de urmărire a navelor.
The Guardian a relatat, de asemenea, că trei dintre cele șapte petroliere despre care se presupune că au fost încărcate în porturi sud-coreene fac obiectul unor sancțiuni.
Ministerul sud-coreean de Externe a anunțat că efectuează „verificări suplimentare” privind rutele parcurse de nave, pentru a determina dacă au fost încălcate legislația și reglementările naționale.
"Mărul discordiei": cum au ajuns să fie tensionate relațiile dintre Coreea de Sud și Ucraina
Disputa privind livrările de combustibil apare pe fondul unor relații deja tensionate între Seul și Kiev. Tensiunile s-au accentuat după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în septembrie, la Organizația Națiunilor Unite, că doi soldați nord-coreeni capturați în timp ce luptau alături de forțele ruse au fost trimiși în Coreea de Sud.
În replică, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat Ucraina că Seulul ar putea lua măsuri suplimentare în disputa privind transferul celor doi soldați nord-coreeni capturați. Mai mult, Lee a cerut Kievului să recunoască existența unui acord de confidențialitate referitor la transferul acestora și să prezinte scuze publice.