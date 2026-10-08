Coreea de Sud, acuzată că ajută Rusia cu motorină. Ce spune Seulul despre exporturile către Moscova

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 09:37

Coreea de Sud a respins joi acuzațiile potrivit cărora ar contribui la reducerea deficitului de combustibil din Rusia prin livrări de motorină către Moscova. Seulul susține că produsele petroliere rafinate, inclusiv motorina și combustibilul pentru aviație, nu sunt supuse controalelor la export impuse de Coreea de Sud Rusiei, relatează AFP. Reacția autorităților sud-coreene vine după ce un consilier al președintelui ucrainean a afirmat că livrările de motorină către Rusia ar fi „în mod clar contrare” politicii de sancțiuni. Ministerul Afacerilor Externe de la Seul a calificat aceste afirmații drept „incorecte din punct de vedere factual” și „inadecvate”.

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