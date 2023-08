El și-a pierdut viața din cauza vârstei foarte înaintate. Familia a transmis că insuficiența multiplă a organelor a fost cauza morții sale.

Gomes s-a născut în 4 august 1895, potrivit certificatului său de căsătorie din 1917, la 22 de ani. Presa notează că este posibil ca vârsta sa să nu fie cea adevărată, invocând erorile frecvente găsite în documentele vechi. Totuși, un angajat de la Registrul Civil a confirmat că Gomes este născut înainte de 1900.

Una dintre nepoatele lui Gomes a declarat presei locale că au întrebat și vecinii bunicului lor pentru a confirma sau nu vârsta înaintată a acestuia.

„Aici, la țară, oamenii sunt înregistrați de obicei când sunt mai în vârstă. Și există mai multe cazuri în care documentele sunt incorecte. Aproape de noi este o doamnă care are 98 de ani. Și spune că l-a cunoscut pe când era doar un băiețel. Așa că am devenit curioși și dornici să-i confirmăm vârsta. Astfel că am căutat în registre și am aflat că este corect. Cu siguranță avea peste 100 de ani, cel puțin 110. Acum vom vedea cum va fi trecut în certificatul de deces", a declarat una dintre nepoatele lui Jose Paulino Gomes, relatează New York Post.

Despre Gomes, nepoata sa spune că „era un om simplu și foarte umil. Nu-i plăcea nimic industrializat, digitalizat, le prefera pe cele din mediul rural, naturale. Creștea găini, porci... Iar mâncarea lui era toată de aici. Și mereu i-a plăcut să bea puțin”.

Gomes a rămas văduv și a avut șapte copii, 25 de nepoți, 42 de strănepoți și 11 stră-strănepoți.

Pe de altă parte, conform Guinness World Records, deținătoarea actuală a recordului este spaniola Maria Branyas Morera, care are 116 ani acum, fiind născută în 4 martie 1907. Iar venezueleanul Juan Vicente Perez Mora, de 114 ani, ar fi cel mai bătrân din lume, în viață, potrivit Guinness World Records.

Iar recordurile anterioare de vârstă mai arată că franțuzoaica Jeanne Calment ar fi fost cea mai în vârstă persoană care a trăit, murind la vârsta de 122 de ani în 1997.