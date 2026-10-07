Atac cu cuțitul într-o școală din Polonia. Un elev de 19 ani a rănit șapte persoane, două sunt în stare gravă

Momente de panică într-o școală din Polonia, unde un tânăr de 19 ani ar fi atacat mai multe persoane cu un cuțit. Șapte oameni au fost răniți, iar două dintre victime au suferit leziuni grave. Atacatorul a fost prins și reținut de polițiști.
Incidentul s-a produs miercuri, în orașul Ostroleka, iar primarul Pawel Niewiadomski a confirmat că mai multe persoane au fost rănite în urma atacului cu cuțitul într-o școală. Autoritățile au intervenit, iar atacatorul a fost prins, astfel că nu mai există un pericol pentru persoanele aflate în unitatea de învățământ.
„Cea mai importantă informaţie este că situaţia a fost adusă sub control”, a declarat primarul Pawel Niewiadomski. Edilul a confirmat astfel că atacul s-a încheiat și că autoritățile au reușit să intervină, în timp ce persoanele rănite primesc îngrijiri medicale.
Atacatorul ar fi chiar un elev al școlii
Potrivit informațiilor transmise de postul de radio RMF FM, atacatorul este un tânăr de 19 ani care învață chiar la școala în care s-a produs incidentul. Acesta a fost reținut de poliție, iar anchetatorii urmează acum să stabilească împrejurările în care a început atacul și ce l-a determinat să recurgă la acest gest. În urma atacului au fost rănite șapte persoane, iar două dintre ele au suferit leziuni grave. Majoritatea victimelor sunt elevi ai școlii, însă printre răniți se află și un profesor, potrivit informațiilor transmise de postul de radio polonez.
Situația a fost adusă sub control
Poliția a anunțat că tânărul suspectat de comiterea atacului a fost prins și reținut. Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, informații despre motivul pentru care elevul de 19 ani ar fi atacat persoanele aflate în școală. Cercetările continuă pentru a se stabili exact cum s-a produs incidentul și ce s-a întâmplat înainte ca tânărul să înceapă atacul. Până acum, bilanțul este de șapte persoane rănite, două dintre acestea având leziuni grave, iar autoritățile spun că situația este sub control.