Atac cu cuțitul într-o școală din Polonia. Un elev de 19 ani a rănit șapte persoane, două sunt în stare gravă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 15:03

Momente de panică într-o școală din Polonia, unde un tânăr de 19 ani ar fi atacat mai multe persoane cu un cuțit. Șapte oameni au fost răniți, iar două dintre victime au suferit leziuni grave. Atacatorul a fost prins și reținut de polițiști.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre atac polonia