Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat de polițiștii francezi după un atac armat comis din mașină. Acesta ar fi tras la întâmplare cu o mitralieră, iar bilanțul este tragic: o persoană decedată și alte patru rănite, inclusiv o minoră de 12 ani.
Un atac armat a provocat moartea unei persoane și rănirea altor patru în departamentul francez Yvelines. Un bărbat de 39 de ani ar fi tras la întâmplare cu o mitralieră din autoturismul său, în localitățile La Verrière și Trappes. Printre victime s-ar afla și o fată de 12 ani, rănită grav. Suspectul a fost reținut de poliție, iar autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-au produs atacurile.
Atac armat în La Verrière și Trappes. Suspectul ar fi folosit o armă din Al Doilea Război Mondial
Focurile de armă au fost raportate în două localități învecinate din departamentul Yvelines, situat în apropierea Parisului. Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, bărbatul ar fi tras din interiorul mașinii, folosind o armă automată de tip mitralieră, asociată unui model din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.
Atacurile s-ar fi desfășurat în mai multe puncte din cele două orașe, ceea ce a determinat intervenția rapidă a forțelor de ordine. Polițiștii au reușit să îl rețină pe suspect, în vârstă de 39 de ani.
Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte ale incidentului, precum și motivele care l-ar fi determinat pe bărbat să deschidă focul în spații publice.
Bilanțul atacului armat din Franța: O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite
Primele informații transmise de o sursă din poliție, confirmate ulterior de ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, indică un bilanț de o persoană decedată și patru răniți.
Totuși, bilanțul victimelor ar putea suferi modificări pe măsură ce autoritățile obțin noi informații. Conform unei surse citate de publicația franceză Le Figaro, printre persoanele rănite se numără și o fată de 12 ani, care ar fi suferit răni grave.
Incidentul a provocat îngrijorare în comunitățile locale, în condițiile în care focurile de armă ar fi fost trase în mai multe zone frecventate de populație.
Unde au avut loc focurile de armă
Potrivit informațiilor disponibile, incidentele au început în jurul orei locale 10:00 și au vizat mai multe puncte din Trappes și împrejurimi.
Printre locurile menționate se numără oficiul poștal din Trappes, zona Pieței Louis Pergaud și o benzinărie situată de-a lungul Drumului Național 10. De asemenea, au fost semnalate incidente în apropierea a două grădinițe.
Faptul că focurile de armă ar fi fost trase în mai multe locuri a determinat intervenția autorităților pentru securizarea zonelor afectate și pentru gestionarea situației de urgență.
Ancheta va trebui să clarifice succesiunea evenimentelor și să stabilească dacă toate victimele au fost rănite în aceleași împrejurări.
Emmanuel Macron, mesaj după atacul armat din Yvelines
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj după incident, exprimându-și solidaritatea cu victimele, familiile acestora și locuitorii din departamentul Yvelines.
Liderul francez a salutat intervenția forțelor de ordine și a anunțat că Parchetul Național Antiterorist a preluat cazul.
Implicarea acestei instituții face parte din evoluțiile anchetei, însă circumstanțele atacului și eventualele motivații ale suspectului trebuie stabilite de autoritățile competente.
Investigația continuă pentru a clarifica modul în care s-au desfășurat evenimentele, identitatea tuturor victimelor și eventualele responsabilități penale.