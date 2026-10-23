Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 oct. 2026, 16:14

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat de polițiștii francezi după un atac armat comis din mașină. Acesta ar fi tras la întâmplare cu o mitralieră, iar bilanțul este tragic: o persoană decedată și alte patru rănite, inclusiv o minoră de 12 ani.

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