Alertă de sănătate la Ambasada SUA în Rusia, după suspiciunea de ciumă. Americanii sunt îndemnați să părăsească imediat țara

Publicat 6 oct. 2026, 23:21 Actualizat 6 oct. 2026, 23:22

Temerile privind apariția unui focar de ciumă pulmonară în Siberia capătă o nouă dimensiune internațională. Ambasada Statelor Unite în Rusia a emis o alertă sanitară în care precizează că monitorizează îndeaproape informațiile apărute în regiunea Irkuțk și le recomandă ferm cetățenilor americani aflați în Rusia să părăsească imediat țara.

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