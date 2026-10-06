Alertă de sănătate la Ambasada SUA în Rusia, după suspiciunea de ciumă. Americanii sunt îndemnați să părăsească imediat țara

Temerile privind apariția unui focar de ciumă pulmonară în Siberia capătă o nouă dimensiune internațională. Ambasada Statelor Unite în Rusia a emis o alertă sanitară în care precizează că monitorizează îndeaproape informațiile apărute în regiunea Irkuțk și le recomandă ferm cetățenilor americani aflați în Rusia să părăsească imediat țara.
Ambasada SUA: Monitorizăm atent situația din Irkuțk
Într-o alertă transmisă cetățenilor americani pe pagina oficială a Ambasadei SUA la Moscova, în data de 6 octombrie 2026 se precizează că reprezentanța diplomatică este la curent cu informațiile apărute în presa rusă privind presupusul focar.
Ambasada SUA este la curent cu relatările din presă din regiunea Irkuțk privind suspiciunea unui caz de ciumă pulmonară care ar fi provocat decesul unei persoane și cu măsurile asociate de carantină, precum și cu închiderea unor spitale din Irkuțk. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situația, se arată în comunicatul misiunii diplomatice.
Diplomații americani au subliniat că posibilitățile de asistență pentru cetățenii SUA aflați în Rusia sunt limitate, în special în afara Moscovei.
Washingtonul a reiterat avertismentul: „Nu călătoriți în Rusia”
Pe fondul incertitudinilor legate de situația sanitară, Departamentul de Stat a menținut nivelul maxim de avertizare pentru Rusia.
Autoritățile americane au reamintit că avertismentul de călătorie de nivel 4, „Nu călătoriți în Rusia”, rămâne în vigoare și recomandă cetățenilor americani aflați deja pe teritoriul Federației Ruse să părăsească țara cât mai curând posibil.
Totodată, americanii care intenționează să călătorească în Rusia sunt sfătuiți să renunțe la deplasare din cauza riscurilor de securitate și a posibilității unor rețineri arbitrare.
Tot marți, 6 octombrie, secretarul de Stat american, Marco Rubio, a anunțat că Washingtonul urmărește cazul „oră de oră” și a avertizat că situația ar putea fi mai gravă decât au recunoscut până acum autoritățile ruse, scrie Reuters. Solicitarea vine pe fondul amplificării temerilor că autoritățile ruse încearcă să minimizeze gravitatea situației.
Alerta Ambasadei SUA vine în contextul în care autoritățile ruse au oferit puține informații despre incidentul care a declanșat măsurile sanitare din regiunea Irkuțk.
Cazul a atras atenția internațională după ce au apărut informații privind moartea unei persoane asociate unui institut specializat în studiul agenților patogeni periculoși și după instituirea unor măsuri de carantină considerate neobișnuit de stricte.