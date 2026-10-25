Alegeri tensionate în Serbia: prezență ridicată la urne și incidente violente. Ana Maria Păcuraru: „Căderea lui Vučić are și un nume: Sebastian Ghiță”

Publicat 25 oct. 2026, 23:12 Sursă Realitatea PLUS

Alegerile parlamentare din Serbia s-au desfășurat duminică pe fondul unei mobilizări importante a alegătorilor și al unor tensiuni politice în creștere. Scrutinul a adus față în față Partidul Progresist Sârb (SNS), condus de tabăra președintelui Aleksandar Vučić, și o mișcare politică susținută de studenții care au organizat proteste împotriva guvernării în ultimii aproape doi ani. Secțiile de votare s-au închis duminică seara, iar rezultatele urmau să fie centralizate pe parcursul nopții.

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