Alegeri tensionate în Serbia: prezență ridicată la urne și incidente violente. Ana Maria Păcuraru: „Căderea lui Vučić are și un nume: Sebastian Ghiță”

Alegerile parlamentare din Serbia s-au desfășurat duminică pe fondul unei mobilizări importante a alegătorilor și al unor tensiuni politice în creștere. Scrutinul a adus față în față Partidul Progresist Sârb (SNS), condus de tabăra președintelui Aleksandar Vučić, și o mișcare politică susținută de studenții care au organizat proteste împotriva guvernării în ultimii aproape doi ani. Secțiile de votare s-au închis duminică seara, iar rezultatele urmau să fie centralizate pe parcursul nopții.
Prezență ridicată la vot, în timp ce tensiunile au escaladat
Aproximativ 6,4 milioane de cetățeni sârbi au fost chemați la urne pentru a alege reprezentanții Parlamentului, format din 250 de membri. În cursă s-au înscris 18 partide și formațiuni politice, însă competiția electorală s-a concentrat în jurul confruntării dintre SNS și așa-numita „Listă a Studenților”.
Potrivit observatorilor locali, participarea la vot a fost ridicată încă din primele ore ale zilei. Estimările indicau posibilitatea ca prezența să se apropie de 70%, un nivel care nu ar mai fi fost atins în Serbia din anul 2000.
Scrutinul a fost marcat și de incidente. În centrul Belgradului, polițiști echipați pentru intervenții antirevoltă au securizat zona din apropierea sediului comisiei electorale. Presa locală a relatat despre mai multe episoade violente, iar vehicule speciale ale poliției au fost observate în apropierea unui parc în care susținătorii lui Vučić își mențin o tabără de peste un an.
Cu mai puțin de două ore înainte de închiderea secțiilor, un reprezentant al studenților a făcut apel la calm și le-a cerut cetățenilor să își păstreze cumpătul.
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Observatorii au semnalat nereguli electorale
Pe parcursul zilei, observatorii independenți au raportat zeci de posibile nereguli, printre care fotografierea buletinelor de vot și tentative de cumpărare a voturilor. Fotografierea buletinelor poate ridica suspiciuni privind exercitarea unor presiuni asupra alegătorilor, însă semnalările nu reprezintă, în sine, confirmarea unor fraude.
Rapoartele privind incidentele violente au stârnit îngrijorare și la nivel european. Ambasadorul Uniunii Europene la Belgrad, Andreas von Beckerath, a transmis că este profund preocupat de informațiile apărute și a cerut tuturor celor implicați să dea dovadă de responsabilitate, să evite provocările și să se abțină de la violență.
Înainte de închiderea urnelor, Aleksandar Vučić a declarat că își dorește ca ziua alegerilor să se desfășoare în condiții pașnice. El a afirmat că atât el, cât și partidul său vor respecta rezultatul votului.
„Dacă pierdem, vom recunoaște voința electorală. Dacă câștigăm, nimeni nu ne-o va lua”, a declarat liderul sârb, citat de Associated Press.
Întrebat dacă prezența ridicată ar putea indica dorința populației de schimbare, Vučić a răspuns că trebuie așteptat rezultatul final. Potrivit acestuia, primele estimări considerate fiabile urmau să fie prezentate la aproximativ trei ore după închiderea secțiilor.
Aleksandar Vučić vrea să revină în funcția de premier
Scrutinul reprezintă un moment important pentru Aleksandar Vučić, care a dominat scena politică sârbă în ultimii ani. Dacă SNS obține cele mai multe voturi și reușește să formeze o majoritate parlamentară, acesta ar putea reveni în funcția de prim-ministru, după ce a ocupat anterior funcția de președinte timp de aproape două mandate complete.
Vučić a renunțat luna precedentă la funcția prezidențială pentru a se implica direct în campania electorală.
Sprijinul său politic a fost afectat de protestele declanșate în urma tragediei din 2024, când 16 persoane au murit după prăbușirea unei copertine din beton la gara din Novi Sad. Manifestanții au legat dezastrul de presupuse probleme de corupție și nereguli în lucrările de renovare, acuzații care au alimentat nemulțumirea publică.
Cu toate acestea, liderul sârb continuă să aibă susținători, care îl consideră capabil să asigure stabilitatea țării într-un context internațional complicat. Imaginea sa publică este susținută și de prezența consistentă în mass-media tradițională.
Cine se află în spatele „Listei Studenților”
Mișcarea susținută de studenți a devenit un adversar important pentru partidul aflat la putere. Deși este promovată de tineri, lista electorală nu îi include pe liderii studențești, ci candidați din diverse domenii, printre care specialiști, sportivi, fermieri și artiști.
Inițiativa a fost prezentată drept o alternativă la actualul mod de guvernare, cu accent pe reconstruirea economiei, consolidarea democrației și depășirea diviziunilor politice.
În timpul campaniei, susținătorii mișcării au mers pe jos și cu bicicleta prin mai multe regiuni ale Serbiei, inclusiv în zone rurale considerate tradițional favorabile lui Vučić. Acțiunile au urmărit să atragă alegători nemulțumiți de partidele consacrate.
Mobilizarea studenților a început după tragedia de la gara din Novi Sad și s-a transformat într-o amplă mișcare de protest împotriva guvernării. Rezultatul alegerilor este urmărit și în afara Serbiei, în contextul manifestațiilor conduse de tineri care au avut loc în mai multe state europene.
Rezultatele alegerilor, așteptate după închiderea urnelor
Comisia electorală de stat a anunțat că va publica rezultatele pe măsură ce voturile vor fi numărate și centralizate, proces care ar putea continua până luni dimineață.
Vučić a avertizat că eventualele proteste prin care susținătorii opoziției ar contesta rezultatul vor fi reprimate rapid dacă partidul său câștigă. În acest context, apelurile la calm și respectarea procedurilor electorale au devenit esențiale pentru desfășurarea pașnică a procesului electoral.
Rezultatul scrutinului urma să stabilească noua configurație a Parlamentului sârb și direcția politică a țării, după luni de proteste și confruntări între autorități și mișcarea studențească.