La 83 de ani, Al Pacino urmează să devină tată pentru a patra oară. Mama copilului său are 29 de ani. Iubita actorului este producătoarea de televiziune Noor Alfallah, de origine kuweitiană, care este însărcinată în opt luni, potrivit presei mondene de peste Ocean.

Al Pacino merge pe urmele lui Robert de Niro, care, la 79 de ani, a devenit tată pentu a șaptea oară. Între cel mai mare copil al lui Robert de Niro, Drena De Niro, şi cel mai mic, sunt 51 de ani.

Al Pacino nu a fost niciodată căsătorit, dar are trei copii din relații anterioare. Celebrul actor mai are o fiică, pe Julie, de 33 de ani, cu Jan Tarrant, și pe gemenii Olivia și fiul Anton, de 22 de ani, cu Beverly D’ Angelo.

Producătoare TV Noor Alfallah a fost și iubita celebrului Mick Jagger de la Rolling Stones. S-au despărțit în 2017, când el avea 73 de ani, iar ea 23. La acea vreme, Noor spunea că are „multe amintiri grozave” cu Mick și că nu are regrete. Ulterior, presa de scandal scria că Noor ar fi avut și o idilă cu marele Clint Eastwood, în vârstă de 91 de ani, în 2019, totuși, ea a insistat că sunt doar prieteni de familie.



Noor s-a întâlnit, de asemenea, cu filantropul miliardar Nicolas Berggruen, acum în vârstă de 61 de ani, în 2018. De asemenea, a fost văzută întâlnindu-se cu regizorul Eli Roth, în vârstă de 51 de ani, în același an.

Noor a crescut în cartierul exclusivist Beverly Hills din Los Angeles și a studiat la UCLA School of Film and Television, înainte de a se angaja ca producător de film. Cel mai mare dintre cei patru frați, Noor are un tată kuweitian, Falah, și mama americancă, Alana, potrivit Fox News, relatează HotNews.ro.

Al Pacino a fost părăsit de fosta iubită - actrița israeliană Meital Dohan, în urmă cu doi ani. Aceasta invoca vârsta înaintată a legendei de la Hollywood și faptul că actorului „nu-i plăcea să cheltuiască bani”, ei cumpărându-i doar flori, deși averea actorului este estimată la aproape 170 de miliarde de euro.

„Este greu să fii cu un bărbat atât de bătrân, chiar dacă îl cheamă Al Pacino. Cu toată dragostea mea, relația nu a durat. Diferenția de vârstă este dificilă, da”, recunoștea Dohan.