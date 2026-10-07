A ajuns la 101 ani și are un ritual pe care îl respectă în fiecare dimineață. Cele 5 obiceiuri care i-au însoțit viața
A ajuns la aproape 101 ani și are un ritual pe care îl respectă în fiecare dimineață.
La aproape 101 ani, Natalie Groeger nu pretinde că a descoperit formula perfectă pentru o viață lungă. Femeia născută în 1925, în Brooklyn, spune că nu știe exact care este secretul longevității sale, însă recunoaște că a păstrat de-a lungul deceniilor câteva obiceiuri care i-au adus sănătate, mișcare și o stare bună de spirit.
Centenara nu urmează o dietă strictă și nici nu susține că alimentația este singurul factor care contează. Pentru ea, o viață lungă înseamnă mai degrabă să rămâi curios, să accepți ceea ce îți oferă viața și să găsești motive de bucurie în lucrurile de zi cu zi.
„Nu am nicio idee care este secretul. Trebuie doar să fii deschis la minte și să accepți viața așa cum este”, afirmă centenara, potrivit publicației Today.
Afinele, nelipsite de la micul dejun
Unul dintre obiceiurile alimentare pe care Natalie Groeger le-a păstrat este consumul regulat de afine. Fructele apar aproape întotdeauna la micul dejun, iar centenara spune fără ezitare că le adoră.
„Mănânc multe afine. Le ador”, spune ea.
Afinele sunt considerate printre fructele cu un conținut ridicat de antioxidanți. Studiile le-au asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și diabet de tip 2, precum și cu o funcție cognitivă mai bună.
În alimentația sa apar frecvent și merele și avocado. Cele două alimente sunt cunoscute pentru beneficiile pe care le pot avea asupra inimii și asupra sănătății generale.
Totuși, Natalie nu consideră că o alimentație sănătoasă înseamnă renunțarea completă la alimentele preferate. Din contră, ea își permite și mici răsfățuri, printre acestea numărându-se ciocolata neagră, apreciată pentru conținutul de flavonoide și pentru efectele sale antiinflamatoare.
Baconul nu a dispărut din meniul centenarei
Un alt aliment prezent în mod frecvent în dieta lui Natalie este baconul. Femeia recunoaște chiar că știe că acesta nu este neapărat alegerea ideală, dar nu a renunțat la el.
„Probabil că nu ar trebui să mănânc bacon, dar îl mănânc”, spune ea cu sinceritate.
Micul dejun al lui Natalie include adesea două ouă prăjite, bacon și o chiflă englezească. Astfel, rutina sa alimentară nu este construită în jurul unei liste rigide de alimente considerate perfecte, ci include atât produse asociate cu o alimentație sănătoasă, cât și unele dintre plăcerile culinare pe care femeia le preferă.
Pentru centenară, echilibrul pare să fie mai important decât respectarea unei diete stricte.
Dansul a rămas parte din viața ei
Mișcarea a avut, de asemenea, un loc important în viața lui Natalie Groeger. Femeia a fost pasionată de dansul de societate, iar activitatea nu a fost doar o formă de distracție.
În fiecare duminică, după micul dejun, Natalie și soțul ei dansau prin casă pe muzica preferată. Obiceiul a făcut parte din viața lor de cuplu și a transformat mișcarea într-o activitate plăcută, integrată firesc în rutina săptămânală.
Chiar și la vârsta înaintată pe care a atins-o, Natalie nu a renunțat complet la dans. În prezent, participă la sesiuni de dans pe scaun organizate în cadrul centrului rezidențial în care locuiește.
Specialiștii consideră dansul una dintre formele de mișcare care implică simultan mai multe componente. Activitatea poate contribui la sănătatea cardiovasculară, echilibru, coordonare și funcțiile cognitive.
Astfel, mișcarea nu trebuie neapărat să însemne antrenamente intense pentru a deveni parte din rutina unei persoane în vârstă. În cazul lui Natalie, dansul a fost o activitate plăcută pe care a practicat-o timp de decenii și pe care continuă să o adapteze vârstei sale.
Tricotatul i-a ținut mintea ocupată timp de decenii
Un alt obicei important din viața lui Natalie a început încă din copilărie. Mama ei a învățat-o să tricoteze, iar activitatea a devenit unul dintre hobby-urile pe care femeia le-a păstrat aproape toată viața.
De-a lungul anilor, Natalie a făcut pături, pulovere și căciuli pentru membrii familiei. Tricotatul a rămas o activitate constantă până în ultimii ani, când problemele la mâini au determinat-o să renunțe.
Chiar dacă nu mai poate tricota ca înainte, Natalie nu și-a abandonat preocupările care îi mențin mintea activă. În prezent, îi place să joace Solitaire pe tabletă și Canasta împreună cu prietenii.
Astfel de activități pot reprezenta mai mult decât o simplă modalitate de a trece timpul. Specialiștii spun că hobby-urile care solicită atenția și implică rezolvarea unor probleme stimulează creierul și pot contribui la menținerea funcțiilor cognitive odată cu înaintarea în vârstă.
Optimismul, unul dintre cele mai importante obiceiuri
Dintre sfaturile pe care le oferă, Natalie Groeger pune un accent deosebit pe felul în care alegem să privim viața. Centenara spune că a rămas optimistă chiar și atunci când a trecut prin perioade dificile.
„Sunt cu siguranță optimistă. Cred că totul va fi bine, chiar dacă am trecut și prin momente dificile”, spune ea.
Această atitudine nu înseamnă că femeia susține că viața a fost lipsită de probleme. Dimpotrivă, ea recunoaște că a avut parte și de momente grele, dar spune că optimismul a rămas o constantă.
Mai multe cercetări au asociat optimismul cu o speranță de viață mai mare și cu un risc mai redus de boli cardiovasculare. Persoanele optimiste tind, de asemenea, să adopte comportamente mai sănătoase și să gestioneze mai bine perioadele dificile.
Mișcarea și interacțiunea socială pot ajuta creierul
Obiceiurile lui Natalie Groeger se înscriu într-un tablou mai larg al recomandărilor privind menținerea sănătății creierului. Alegerile făcute în mod constant pot influența memoria, capacitatea de concentrare și starea generală de bine.
O serie de schimbări aparent mici în rutina zilnică pot produce efecte asupra funcțiilor cognitive, fără ca o persoană să fie nevoită să își reorganizeze complet programul, scrie Women's Health.
Exercițiile fizice de intensitate moderată, efectuate zilnic, reprezintă una dintre metodele prin care poate fi susținută funcția cognitivă. Chiar și o plimbare alertă de zece sau cincisprezece minute poate crește debitul sangvin cerebral, contribuind la transportul oxigenului și al substanțelor nutritive către regiunile implicate în procesul de învățare.
Activitatea fizică stimulează, de asemenea, eliberarea factorilor neurotrofici, proteine care susțin formarea unor noi conexiuni neuronale și contribuie la protejarea structurilor deja existente.
Mișcarea practicată în mod regulat poate reduce inflamația sistemică și nivelul hormonilor de stres, ceea ce poate contribui la o stare de claritate mentală.
Conversațiile cu ceilalți mențin creierul activ
Nu doar activitatea fizică este importantă pentru funcțiile cognitive. Interacțiunea cu alte persoane reprezintă o altă activitate care solicită creierul.
O conversație zilnică purtată cu un prieten sau cu un coleg activează rețele neuronale complexe implicate în procesarea emoțiilor și empatie. Dialogul presupune ca informațiile să fie primite și procesate în timp real, ceea ce menține creierul implicat într-o activitate continuă.
Contactul cu cei din jur poate reduce, de asemenea, riscul apariției unor stări anxioase și poate contribui la flexibilitatea gândirii. Comunicarea activă obligă creierul să interpreteze rapid ceea ce aude, să formuleze răspunsuri și să adapteze conversația în funcție de interlocutor.
În acest fel, menținerea legăturilor sociale reprezintă încă un obicei simplu care poate contribui la păstrarea agilității mentale.
Pentru Natalie Groeger, alimentația variată, mișcarea, dansul, hobby-urile care îi țin mintea ocupată, interacțiunea cu cei din jur și optimismul au făcut parte dintr-un stil de viață construit de-a lungul deceniilor. La aproape 101 ani, femeia spune însă că nu poate indica un singur secret care să explice longevitatea sa.
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