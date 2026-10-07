A ajuns la 101 ani și are un ritual pe care îl respectă în fiecare dimineață. Cele 5 obiceiuri care i-au însoțit viața

Publicat 7 oct. 2026, 16:11 Actualizat 7 oct. 2026, 16:12 Sursă Today

La aproape 101 ani, Natalie Groeger nu pretinde că a descoperit formula perfectă pentru o viață lungă. Femeia născută în 1925, în Brooklyn, spune că nu știe exact care este secretul longevității sale, însă recunoaște că a păstrat de-a lungul deceniilor câteva obiceiuri care i-au adus sănătate, mișcare și o stare bună de spirit.

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