Semnal de alarmă de la Bruxelles, după rezultatele testelor PISA. Elevii europeni sunt tot mai slab pregătiți

Comisia Europeană trage un semnal de alarmă după analiza rezultatelor la testele PISA, la care România s-a plasat la coada clasamentului. Evoluția pare simptomatică pentru întreaga Europă, iar datele arată nu doar că elevii europeni au rezultate mai slabe în toate cele trei domenii principale, matematică, citire și științe, ci și că numărul elevilor cu performanțe excepționale este în scădere.
Nivelu de pregătire al elevilor europeni scade constant
Analiza făcută la nivelul UE privind rezultatele sondajului PISA al OCDE din 2025 „confirmă o scădere constantă a competențelor de bază în rândul tinerilor de 15 ani din întreaga UE. (…) Aceasta înseamnă că UE se îndepărtează și mai mult de obiectivul său pentru 2030 de reducere a rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie", a transmis, luni, Comisia Europeană, într-un comunicat postat pe pagina oficială din România.
Aceeași analiză arată că și rezultatele din spectrul excelenței sunt în scădere.
„În 2025, ponderea elevilor cu cele mai bune performanțe din UE este de 4,8% la citire, 6,4% la științe și 6,8% la matematică, cu mult sub obiectivul UE pentru 2030 de cel puțin 12% pentru fiecare materie", a mai transmis Comisia.
Concluzia analizei este că nicio țară europeană nu își atinge obiectivul în ceea ce privește citirea sau științele și doar două își ating obiectivul la matematică.
De altfel, un grafic care apare în analiza PISA 2025 Results (Volume I), publicată pe 8 septembrie 2026, arată că scăderea nivelului de pregătire consemnată în 2025 nu este un eveniment conjunctural, ci un fenomen simptomatic, de lungă durată. Practic, din anul 2000 până în prezent, nivelul de pregătire al copiilor a scăzut constant.
Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obținut scoruri mai scăzute decât media OCDE la Matematică, Lectură și Științe.
48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență (nivelul 2) la Matematică, 52% la Lectură și 54% la Științe, sub mediile țărilor membre OCDE de 65%, 69% și, respectiv, 74%.
Ministerul Român al Educației a transmis că, la științe și matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluție relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte.