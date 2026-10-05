Semnal de alarmă de la Bruxelles, după rezultatele testelor PISA. Elevii europeni sunt tot mai slab pregătiți

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 oct. 2026, 18:57

Comisia Europeană trage un semnal de alarmă după analiza rezultatelor la testele PISA, la care România s-a plasat la coada clasamentului. Evoluția pare simptomatică pentru întreaga Europă, iar datele arată nu doar că elevii europeni au rezultate mai slabe în toate cele trei domenii principale, matematică, citire și științe, ci și că numărul elevilor cu performanțe excepționale este în scădere.

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