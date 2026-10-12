Șantierul naval din Mangalia, cumpărat după a cincea licitație. Schema aleasă de gigantul german

În timp ce Polonia își menține fără dificultate poziția de lider economic și militar al Europei de Est, România pierde pe bandă rulantă afaceri care ar fi putut-o duce în top. Totul, din cauza incompetenței liderilor politici care au lăsat țara pe mâinile altora. Șantierul Naval din Mangalia este doar ultimul exemplu. În comparație, polonezii au privatizat din timp astfel de obiective și au fost campioni la exploatarea avantajelor pe care le oferă Uniunea Europeană.
Rheinmetall a cumpărat șantierul naval din Mangalia cu puțin peste 138 de milioane de euro fără TVA, o sumă cu aproape 46 de milioane de euro mai mică decât cea anunțată inițial. Atât pentru gigantul german, cât și pentru olandezii de la Damen Shipyards Group, afacerea a fost extrem de profitabilă.
În primăvară, cei peste 1.000 de angajați au protestat pentru că nu fuseseră plătiți de mai bine de 3 luni consecutive.
În luna mai, toți angajații au fost concediați și întregul activ funcțional al șantierului a fost scos la vânzare.
Rheinmetall nu a participat la primele licitații, tocmai pentru a obține o reducere a prețului de vânzare.
Mulți dintre angajații din Mangalia au plecat peste hotare
După patru încercări de vânzare, Rheinmetall a putut achiziționa șantierul la 75 la sută din valoarea de piață.
Deși în perioada de incertitudine nu a anunțat pași concreți pentru grăbirea procesului de vânzare, Radu Miruță a ieșit victorios cu un comunicat prin care a anunțat că șantierul a fost salvat.
În trecut, șantierul a fost administrat printr-un parteneriat public-privat. Statul român deținea 51 la sută din afacere prin Șantierul Naval 2 Mai, iar compania olandeză Damen avea 49 la sută. Colaborarea a fost însă un dezastru. Statul român și Damen Shipyards s-au acuzat reciproc pentru soarta șantierului și intrarea sa în faliment, în anul 2024. Damen chiar a dat în judecată România la Curtea de Arbitraj de la Viena.
Este puțin probabil însă ca un astfel de scenariu să se fi petrecut în Polonia, o fostă țară comunistă care ar fi putut servi drept exemplu pentru România. Are astăzi cel mai mare număr de companii din Europa de Est, iar de la intrarea în Uniune, economia statului s-a dublat.
Polonia beneficiază de o relație foarte bună cu administrația de la Washington. În același timp, polonezii au reușit să dezvolte o armată foarte puternică. În cadrul SAFE, Polonia a semnat contracte de peste 44 miliarde de euro și va înființa peste 12.000 companii destinate implementării proiectului. În comparație cu România, Polonia preferă așadar să lucreze cu firme de pe teritoriul său.
Prețurile de la care au pornit licitațiile pentru vânzarea șantierului din Mangalia
29 IUNIE - prima licitație
184.000.000 EURO, fără TVA
29 IULIE - a doua licitație
184.000.000 EURO, fără TVA
28 AUGUST - a treia licitație
184.000.000 EURO, fără TVA
1 OCTOMBRIE - a patra licitație (ultima încercare de vânzare la valoarea din raportul de evaluare)
184.000.000 EURO
9 OCTOMBRIE - Rheinmetall cumpără șantierul la a cincea licitație, cu 75% din valoarea de piață
138.034.320,47 EURO, fără TVA