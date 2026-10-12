Șantierul naval din Mangalia, cumpărat după a cincea licitație. Schema aleasă de gigantul german

Publicat 12 oct. 2026, 20:23 Actualizat 12 oct. 2026, 20:24 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce Polonia își menține fără dificultate poziția de lider economic și militar al Europei de Est, România pierde pe bandă rulantă afaceri care ar fi putut-o duce în top. Totul, din cauza incompetenței liderilor politici care au lăsat țara pe mâinile altora. Șantierul Naval din Mangalia este doar ultimul exemplu. În comparație, polonezii au privatizat din timp astfel de obiective și au fost campioni la exploatarea avantajelor pe care le oferă Uniunea Europeană.

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