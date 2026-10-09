Șantierul Damen Mangalia a fost vândut. Cumpărător este Rheinmetall Real Estate România

Șantierul Naval Damen Mangalia, deținut de compania aflată în faliment Damen Shipyards Mangalia SA, a fost vândut în cadrul celei de-a 5-a licitații și după ce prețul de vânzare a fost redus la 75% din valoarea de piață.
CITR SPRL, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia SA, a anunțat oficial că activele Damen Mangalia au fost adjudecate de compania Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru suma de 138.034.320,47 euro, fără TVA.
Conform Ziua de Constanța, tranzacția s-a realizat după ce prețul de valorificare al activelor a fost redus la 75% din valoarea de piață stabilită anterior, respectiv de la 184 de milioane de euro la 138 de milioane de euro, plus TVA.
Penultima tentativă de vânzare a activelor Șantierului Naval Damen Mangalia a eșuat pe 30 septembrie 2026. Pentru a accelera procesul, lichidatorul judiciar CITR a trecut la procedura de executare silită. Prin această procedură a fost posibilă reducerea prețului de pornire la 75% din valoarea de evaluare, respectiv la aproximativ 138 de milioane de euro.
Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători europeni din industria de apărare, a semnat cu țara noastră un contract de armament în valoare de 5,7 miliarde de euro, prin programul SAFE (Security Action for Europe). Aproape 300 de vehicule blindate Lynx, sisteme antiaeriene, muniție și patru nave militare vor fi produse în cadrul programului. În acest context, șantierul naval Damen Mangalia este văzut ca o oportunitate strategică pentru dezvoltarea unor proiecte navale.
MSC (Mediterranean Shipping Company) este unul dintre liderii mondiali ai transportului maritim de containere.