Șantierul Damen Mangalia a fost vândut. Cumpărător este Rheinmetall Real Estate România

Publicat 9 oct. 2026, 15:18 Actualizat 9 oct. 2026, 15:25 Sursă Realitatea.net, Ziua de Constanta

Șantierul Naval Damen Mangalia, deținut de compania aflată în faliment Damen Shipyards Mangalia SA, a fost vândut în cadrul celei de-a 5-a licitații și după ce prețul de vânzare a fost redus la 75% din valoarea de piață.

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