Pentru Scorpion, ultimele luni au fost o adevărată călătorie prin haos, emoții contradictorii și lupte interioare. Însă toate acestea au avut un scop clar: să-l curețe de trecut și să-l pregătească pentru o transformare majoră.

Scorpion

În următoarele 50 de zile, Scorpionul primește o a doua șansă – fie în dragoste, fie în carieră. O ușă care părea definitiv închisă se redeschide, iar persoanele născute sub acest semn vor înțelege de ce a trebuit să aștepte atât. Jupiter le aduce noroc la bani și oportunități profesionale neașteptate, în timp ce Venus le luminează sectorul relațiilor, promițând o iubire matură, autentică și vindecătoare.

Dacă până acum Scorpionul a simțit că totul se prăbușește în jurul lui, finalul anului îi demonstrează contrariul: este momentul să renască, mai înțelept și mai sigur pe sine.

Taur

Pentru Taur, 2025 a fost un an de muncă intensă, dar și de confuzii în plan personal. Mulți nativi s-au simțit blocați, neputincioși sau neînțeleși. Ei bine, în următoarele 50 de zile, totul se schimbă radical.

Universul le pregătește o recompensă pe măsura eforturilor depuse. Taurul va primi o veste care îi poate schimba viața – o ofertă profesională importantă, o mutare, o colaborare fructuoasă sau chiar o cerere în căsătorie. Tot ce părea imposibil devine, brusc, realizabil.

În plan financiar, o sursă nouă de venit le poate aduce stabilitatea mult dorită, iar pe plan personal, Taurii singuri pot întâlni o persoană care le redă încrederea în iubire.