Scorpion

Pentru Scorpion, acest tranzit este un portal spre amintiri ce ard intens, dar și spre relații karmice care au rămas nerezolvate. Venus îi readuce în cale persoane care au declanșat transformări puternice, dar și răni emoționale adânci.

Scorpionul se confruntă acum cu tentația de a reînnoda legături care par imposibil de ignorat, dar în realitate scopul acestor reîntâlniri este înțelegerea și eliberarea. Lecția pentru acest semn este de a discerne între dorința de a controla și nevoia autentică de vindecare. Trecutul revine pentru a-l împinge către o versiune mai matură a iubirii.

Balanță

Pentru Balanță, semn guvernat chiar de Venus, acest moment este cu atât mai intens. Relațiile din trecut reapar pentru a-i arăta ce tipare a repetat în dragoste și ce compromisuri i-au diminuat strălucirea. Persoane de odinioară pot reveni, dar nu pentru a reaprinde focuri vechi, ci pentru a dezvălui lecțiile ascunse din spatele acelor experiențe.

Balanța este chemată să înțeleagă că echilibrul nu se construiește din renunțări dureroase, ci din autenticitate și asumare. Acum, adevărul despre iubire capătă o nouă lumină, chiar dacă aceasta înseamnă sfârșitul unor iluzii.

Capricorn

Pentru Capricorn, trecutul revine cu chipul unor iubiri care au testat limitele responsabilității și ale stabilității. Venus împreună cu Nodul Sud deschid capitole vechi, punând în prim-plan relații în care Capricornul a simțit că datoria și iubirea s-au amestecat într-un dans obositor.

Acum, aceste întâlniri sau amintiri reapar pentru a-l învăța că iubirea nu trebuie să fie o povară și că loialitatea nu trebuie confundată cu sacrificiul de sine. Lecția karmică a Capricornului este aceea de a elibera trecutul și de a se deschide către iubire ca alegere liberă, nu ca obligație.