Leu

Pentru Leu, dorința sufletului a fost mereu legată de recunoaștere, de acel moment în care lumea vede în el strălucirea pe care o simte în interior. Luna octombrie deschide o fereastră magică: o oportunitate profesională sau o reușită personală va aduce exact confirmarea de care avea nevoie. Nu e doar un succes exterior, ci o vindecare a copilului interior — acel moment în care își amintește că a fost mereu demn de lumină.

Scorpion

Scorpionul este ghidat de transformare, dar de data aceasta nu e vorba despre durere, ci despre renașterea unei iubiri sau a unei pasiuni pierdute. Dorința cea mai arzătoare a sufletului său — conexiunea profundă, autentică — își găsește împlinirea până la final de octombrie. E o reîntâlnire cu sine, prin intermediul altcuiva. Un ciclu karmic se încheie, iar Scorpionul iese din el cu inima curățată, pregătită să iubească din nou fără frică.

Pești

Pentru Pești, Universul deschide ușa unui vis pe care l-au simțit mereu aproape, dar niciodată tangibil. Fie o chemare artistică, fie un pas pe o cale spirituală, fie o iubire care se naște dintr-un vis. Octombrie le oferă ocazia de a uni imaginația cu realitatea. Este luna în care visul nu mai este doar un refugiu, ci o creație concretă. Energia lui Neptun le învăluie calea în claritate emoțională, iar intuiția devine busola care îi duce exact acolo unde sufletul a visat mereu.

Taur

Pentru Taur, dorința sufletului nu este una spectaculoasă, ci una tăcută: pacea. După luni de incertitudine, se aliniază energiile care îi oferă siguranță — poate o veste financiară, poate o relație care prinde rădăcini, poate un sentiment de calm interior. E un moment în care Taurul realizează că împlinirea nu vine din a avea mai mult, ci din a fi în echilibru cu ceea ce are deja. Universul îi răspunde cu o binecuvântare concretă și stabilă.

sursa: Kudika