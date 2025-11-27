Rac

Racul, semn de apă guvernat de Lună, este unul dintre cele mai sensibile și protectoare semne ale zodiacului. Nativii Rac se sacrifică fără să stea pe gânduri pentru familie, prieteni și chiar pentru persoane necunoscute, atunci când simt că cineva are nevoie de sprijin. Pentru ei, legăturile emoționale sunt sacre și nativii nu pot să rămână indiferenți la suferința altora. Cu o intuiție remarcabilă, Racii simt orice problemă are cineva din cercul de prieteni și oferă sprijinul lor sub formă de ascultare, sfat sau ajutor concret.

Balanță

Balanța, semn de aer guvernat de Venus, este recunoscut pentru dorința de a aduce pace, echilibru și armonie în lume. Acești nativi sunt adevărați diplomați, dar mai mult decât atât, sunt ființe care nu pot suporta să vadă nedreptate sau suferință în jurul lor. Balanțele au suflete nobile, gata să se implice în sprijinirea celor slabi, să aline suferințe și să aducă speranță acolo unde domnește disperarea. Pentru ei, altruismul vine la pachet cu nevoia de a crea un echilibru în care toată lumea să aibă parte de șanse egale.

Pești

Peștii, ultimul semn al zodiacului, guvernați de Neptun, sunt adevărații „sfinți” ai astrologiei. Nativii acestei zodii trăiesc într-o permanentă legătură cu planurile superioare, având o intuiție și o empatie aparte. Pentru Pești, suferința celorlalți este resimțită ca și cum ar fi a lor, iar această trăsătură îi determină să se sacrifice pentru binele altora. Nativii sunt suflete care simt că misiunea lor pe pământ este să vindece, să inspire și să aducă alinare.