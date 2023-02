Șeful statului ucrainean a adăugat că a informat-o pe Maia Sandu despre presupusa schemă a Moscovei de distrugere a Republicii Moldova, informează Sky News, care a postat pe Twitter discursul liderului de la Kiev.

President Zelenskyy tells the European Council there are still steps that need to be taken with sanctions, such as 'against the drone and missile industry' - adding the drone terror will "become and remain a threat until we destroy the source"https://t.co/MfdfpjhZ2w



📺 Sky 501 pic.twitter.com/kVPRegS02U