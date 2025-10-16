Vitamina D este joacă un rol important în funcționarea sistemului imunitar și în prevenirea unor boli precum infecțiile, cancerul sau afecțiunile cardiovasculare, dar și în tulburări precum obezitatea și diabetul de tip 2.

Totuși, un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea Surrey din Marea Britanie arată că nu toate formele acestei vitamine acționează la fel- și, mai mult, unele pot chiar bloca efectele celorlalte, potrivit foxnews.

Concret, echipa de cercetare a descoperit că vitamina D2 (ergocalciferol), obținută din surse vegetale sau fungice, poate reduce nivelul de vitamina D3 (colecalciferol) în organism.

D3 este forma mai activă și de durată mai lungă, produsă natural de corp prin expunerea la soare și prezentă în alimente de origine animală, precum peștele gras, ouăle sau produsele lactate fortificate.

Potrivit publicației citate, pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au analizat 11 studii clinice randomizate, care au inclus 655 de adulți. Rezultatele au arătat că persoanele care luau suplimente cu vitamina D2 aveau, paradoxal, niveluri mai scăzute de vitamina D3 decât cele care nu luau D2 deloc, potrivit unui comunicat de presă al universității.

Descoperirile au fost publicate în revista Nutrition Reviews, în colaborare cu John Innes Centre și Quadram Institute Bioscience din Norwich.

Cercetări anterioare au arătat deja că vitamina D3 este mai eficientă în întărirea sistemului imunitar și în protecția împotriva infecțiilor virale și bacteriene.

Totuși, autorii studiului subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege pe deplin cum influențează cele două forme ale vitaminei D organismul și dacă aceste descoperiri ar trebui să modifice recomandările medicale actuale, scrie sursa precizată.