Viktor Orban, premierul Ungariei, ar putea fi chemat să dea explicații în fața magistraților de la Curtea de Apel din Iași. Totul după ce deputatul PNL, Alexandru Muraru, s-a adresat instanței într-un proces care îi vizează pe oficialul de la Budapesta și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Deputatul PNL cere instanței ca liderul maghiar să fie condamnat la plata unei amenzi de 100.000 de lei în urma declarațiilor făcute de acesta în luna iulie a anului trecut la Băile Tușnad. La acel moment, Viktor Orban se afla la Universitatea de vară Bálványos și a făcut câteva declarații pe care politicianul român le consideră discriminatorii. Spre exemplu, Orban a spus, citez „suntem dispuși să ne amestecăm unii cu alții, dar nu vrem să devenim o rasă mixtă, motiv pentru care am luptat la Belgrad". Prin această declarație, liderul maghiar făcea referire la asediul turc din 1456, înfrânt prin intervenția lui Iancu de Hunedoara. Realitatea PLUS a solicitat o reacție din partea deputatului Alexandru Muraru, însă până la acest moment nu am primit un răspuns.