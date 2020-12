VIDEO O familie din Iași s-a mutat în Zanzibar din cauza pandemiei de coronavirus. Cum au petrecut Crăciunul

După o perioadă de restricții trăite în România, Aneta Jechiu și soțul ei au decis să trăiască altfel. Și-au luat cei trei copii, o fată și doi băieți, și, cu mult entuziasm, au plecat în Zanzibar.

„Eram constienti ca urmeaza un nou val de restrictii, am decis sa retragem copiii din sistemul de invatamant si sa optam pentru home schooling. Iar de aici la decizia de a pleca undeva departe si iata-ne aici in Zanzibar. Pur si simlplu am ajuns aici si am primit cu recunostinta aceste lucruri... apa turcoaz a oceanului...”, declară Aneta Jechiu.

Paradisul african le-a adus celor cinci membri ai familiei, libertate, deoarece Zanzibarul este unul dintre puținele locuri din lume în care nu există restricţii.

„Nu esti obligat sa porti masca, practic traiesti liber si mi s-a parut mediul ideal de a-mi creste copiii in aceasta perioada”, mai spune Aneta.

Întreaga familie s-a acomodat repede cu noua...acasă, așa că nici nu au simțit când a trecut timpul. De la momentul mutării în Zanzibar au trecut deja câteva luni.

„Copiii invata in sistem online, interativ de a preda. Cat mai multe intrebari, in rest traiesc liber, alearga pe malul oceanului, prieteni sunt localnicii din sat, joaca fotbal in fiecare seara, prind crabi pe plaja, fac castele de nisip, cand se retrage apa la reflux merg pe fundul oceanului si gasesc vietati acolo. Remus, baiatul cel mare, inoata foarte mult in ocean”, mai povestește Aneta.

Împart cu localnicii de acolo timpul, tradițiile locale și bineînțeles mâncărurile.

„Mancam fructele de aici care sunt delicoioazse si foarte dulci, nu ducem lipsa mancarurilor de acasa, am renuntat la carne, ne este dor de niste branza”, .

Au plecat la mii de kilometri distanță, însă nu și-au abandonat afacerea rămasă în Iași.

„Avem o scoala foarte mare de manichiura, pedichiura si cursuri online de care ne era frica sa o lasam de izbeliste, dar am depasit acest moment, am reusit sa coordonam totul de la distanta si afacerea merge in tara foarte bine”, spune Aneta.

Încă patru luni vor să mai rămână în Zanzibar, mai exact până în martie. Biletele de întoarcere sunt deja achiziționate.