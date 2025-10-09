Este vorba despre năsturel, bogat în vitamine și sărac în calorii, ideal de pus în salată, pentru că sprijină sănătatea inimii și contribuie la pierderea în greutate, conform The Independent.



Năsturelul, această verdeață cu gust ușor picant este plină de beneficii pentru sănătate care nu ar trebui ignorate. Potrivit experților în nutriție, această plantă cruciferă sprijină sănătatea inimii, contribuie la pierderea în greutate și ar putea reduce riscul de apariție a unor forme de cancer.

Experții situează năsturelul chiar peste spanac, când vine vorba despre nutrienți la numărul de calorii.

Este o legumă cruciferă

Termenul „crucifer” se referă la un grup de legume care include năsturelul, broccoli, conopida, ridichile și varza kale. Aceste plante și-au primit denumirea de la florile cu patru petale, asemănătoare unei cruci.

Năsturelul conține vitamina C, care susține imunitatea, vitamina A, benefică pentru sănătatea ochilor, și vitamina K, importantă pentru oase și pentru coagularea sângelui. Această legumă este, de asemenea, bogată în antioxidanți ce reduc inflamațiile periculoase, responsabile de apariția unor afecțiuni grave precum diabetul sau astmul, conform sursei precizate.

Năsturelul are și un efect hidratant, deoarece conține 95% apă, un aport important, având în vedere că mulți oameni nu consumă suficiente lichide zilnic.

„Ca majoritatea legumelor cu frunze verzi, năsturelul poate fi o modalitate excelentă de a-ți îmbunătăți hidratarea”, a explicat nutriționistul BreAnn Erickson, conform sursei precizate. Tot din același motiv, e ideal în curele de slăbire.

Menținerea unei greutăți sănătoase contribuie la reducerea riscului de boli cardiace, cancer și deces prematur, atât la bărbați, cât și la femei. „Năsturelul este darul naturii, mai ales pentru oricine își dorește să scape de kilogramele în plus”, a declarat și dr. Ann Louise Gittleman, expertă în sănătatea femeilor, scrie aceeași sursă.