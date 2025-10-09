Urmărită de mii de oameni, pe conturile de socializare, pentru sfaturile pe care le oferă frecvent urmăritorilor săi, Mihaela Bilic a revenit, recent, cu o nouă recomandare în materie de nutriție.

Specialista a vorbit despre beneficiile pe care le are un compus prezent în drojdie, acest ingredient banal, pe care majoritatea gospodinelor îl au în bucătărie.

Bilic spune că în urma unor studii recente au fost demonstrate beneficiile drojdiei, mai exact a unor compuși numiți beta-glucani. De asemenea, nutriționistul spune că beta-glucanii din drojdie stimulează mecanismele naturale de protecție a organismului.

Mai mult, medicul spune că cercetările au demosntrat și faptul că beta0glucanii din drojdie au efecet beneficie și asupra colesterolului și glicemiei. De asemenea, ajută la creșterea imunității și scad imflamația cronică din organism. Iată ce alte beneficii au, conform nutriționistului!

"Miracolul din drojdie

Cercetările recente în domeniul nutriției și biotehnologiei au adus în prim-plan un compus natural cu efecte impresionante asupra imunității: beta-glucanii din drojdie.

Aceste polizaharide unice, prezente și în ciuperci sau cereale, au devenit subiect de interes global datorită capacității lor de a întări sistemul imunitar și a grăbi vindecarea.