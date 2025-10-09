Urmărită de mii de oameni, pe conturile de socializare, pentru sfaturile pe care le oferă frecvent urmăritorilor săi, Mihaela Bilic a revenit, recent, cu o nouă recomandare în materie de nutriție.
Specialista a vorbit despre beneficiile pe care le are un compus prezent în drojdie, acest ingredient banal, pe care majoritatea gospodinelor îl au în bucătărie.
Bilic spune că în urma unor studii recente au fost demonstrate beneficiile drojdiei, mai exact a unor compuși numiți beta-glucani. De asemenea, nutriționistul spune că beta-glucanii din drojdie stimulează mecanismele naturale de protecție a organismului.
Mai mult, medicul spune că cercetările au demosntrat și faptul că beta0glucanii din drojdie au efecet beneficie și asupra colesterolului și glicemiei. De asemenea, ajută la creșterea imunității și scad imflamația cronică din organism. Iată ce alte beneficii au, conform nutriționistului!
"Miracolul din drojdie
Cercetările recente în domeniul nutriției și biotehnologiei au adus în prim-plan un compus natural cu efecte impresionante asupra imunității: beta-glucanii din drojdie.
Aceste polizaharide unice, prezente și în ciuperci sau cereale, au devenit subiect de interes global datorită capacității lor de a întări sistemul imunitar și a grăbi vindecarea.
În timp ce beta-glucanii din cereale, solubili în apă, sunt recunoscuți pentru efectele lor benefice asupra colesterolului și glicemiei, cei din drojdie stimulează mecanismele naturale de protecție ale organismului.
Odată ajunși în organism, beta-glucanii din drojdie se leagă de receptorii specifici ai celulelor imune. Această interacțiune declanșează o cascadă de răspunsuri biologice, printre care eliberarea de citokine- molecule de semnalizare ce coordonează comunicarea între celulele imunitare, intensifică răspunsul imun și grăbesc eliminarea agenților patogeni.
Mai mult, aceste reacții duc la creșterea producției de anticorpi, esențiali pentru recunoașterea și neutralizarea virusurilor sau bacteriilor. Studiile arată că administrarea de beta-glucani din drojdie poate îmbunătăți semnificativ eficiența vaccinurilor, stimulând un răspuns imun mai rapid și mai durabil.
Cercetările au demonstrat că beta-glucanii din drojdie:
-sporesc activitatea macrofagelor și cresc fagocitoza (procesul prin care organismul distruge agenții patogeni)
-accelerează vindecarea rănilor prin stimularea formării de noi vase de sânge (angiogeneză)
-reduc inflamația cronică și sprijină recuperarea după boli infecțioase
-contribuie la menținerea unei imunități echilibrate, atât înnăscute, cât și adaptive.
Această dublă acțiune, de întărire a apărării naturale și de stimulare a reacțiilor specifice, face din beta-glucanii din drojdie un instrument terapeutic tot mai utilizat în suplimentele alimentare moderne.
Beta-glucanii din drojdie au o greutate moleculară ridicată și sunt insolubili în apă, ceea ce le permite să rămână parțial intacti în tractul digestiv. Această rezistență le oferă un avantaj esențial față de formele derivate din cereale, care sunt degradate mai rapid și au un impact limitat asupra sistemului imunitar.
Tot mai multe companii farmaceutice și producători de suplimente folosesc extracte de beta-glucan din drojdie purificată, dezvoltând formule destinate susținerii imunității generale, prevenirii infecțiilor sezoniere și creșterii rezistenței organismului.
Beta-glucanii din drojdie nu sunt doar un simplu ingredient funcțional, ci o inovație științifică validată ce redefinește modul în care organismul își poate întări apărarea naturală. Acești compuși reprezintă o punte între știință, nutriție și imunitate, o promisiune reală pentru o sănătate mai puternică și mai rezistentă în fața provocărilor moderne."
