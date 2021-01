Valeriu Gheorghiță spune că România are infrastructură pentru administrarea vaccinului anti-Covid-19, dar nu primește suficiente doze

Valeriu Gheorghiță spune că cei care și-au făcut programare la vaccinare, dar centrele au fost închise de sărăbtori, vor fi programate automat pentru vaccinare. „Persoanele programate până pe 30 decembrie, dar care nu au fost vaccinate pentru că centrele au fost închise, sunt înscrise deja în sistemul de programare. Ritmul de vaccinare va fi cel care va dicta ritmul acelei campaniei. Ne propunem ca după 15 ianuarie să începem etapa a doua a campaniei de vaccinare”, a spus specialistul.

Despre Suceava, Gheorghiță spune că este un caz particular, pentru că, în mare parte, personalul medical a fost infectat, acesta fiind unul dintre motivele pentru care aceștia nu s-au înscris pe listele de vaccinare. „Suceava este o situație particulară, pentru că, din păcate, mare parte din personal a fost infectat, acesta fiind și motivul pe care multde cadre medicale nu s-au înscris. La personalul medical există aproape 70% intenție să se vaccineze, însă, aceasta diferă în funcție de studii. De exemplu, la medici, intenția de veccinare este de 90%, la asistenți medicali este de 50%, iar la infirmieri și alte categorii este foarte scăzută”,spune medicul.

Medicul susține că nu se oprește vaccinarea dacă scade interesul, ci se va trece la etapa a doua, unde sunt vaccinați cei din pătura vulnerabilă a societății, cum ar fi cei din centrele de bătrâni.

„S-au vaccinat aproape 14. 000 de persoane, însă au fost acele situații în care s-au programat oamenii, iar centrele erau închise. Oamenii pot să se înscrie pentru programare. Pentru luna ianuarie sunt 500.000 de locuri libere la vaccinare. Capacitate avem, însă este nevoie și de vaccinuri. Dozele care ajung în țara si nu sunt folosite nu stau degeaba. Deja vorbim de un rapel pentru cei deja vaccinați. Deci, dozele se dau mai departe unde este nevoie, iar când avem acoperire, vom trece la etapa următoare”, mai spune spcialistul.

„Etapa a doua, din punct de vedere al persoanelor de risc este de 4 milioane de oameni, dar nu avem disponibil acest număr de doze. După 15 ianuarie ajungem cu vaccinarea celor din centrele de bătrâni, iar apoi la centre de dializă. La centrele de bătrâni avem echipe mobile care pleacă cu echipamente frigorifice, acest vaccin fiind stabil 5 zile la minus 2-8 garde. Chiar dacă avem capacitate de vaccinare, alte state precum Israelul au pe stoc de doze, noi însă avem transporturi săptamânale”, spune Gheorghiță.

„Nu avem un procent al celor care vor să fie vaccinați, dar avem deja date de la vaccinarea antigripalaă. Avem aproape 4 milioane de oameni cu risc de îmbolnăvire. La cadrele didactice există cam 50% intenție de vaccinare, la ora actuală, iar un procent mare sunt persoane care ezită. Toate detaliile despre vaccin sunt prezentate pe siteul oficial. Vaccinul ajută la producerea proteinelor care generează anticorpi.

Am avut întâlniri cu reprezentanții celor 18 culte religioase din România și am trimis informații pe care aceștia să le explice enoriașilor. Am răspuns la absolut toate întrebarile legate de acest vaccin.

Trebuie să separăm capacitatea de vaccinare din centre, iar în etapa a doua vor fi activate peste 900 de centre, în care pot fi vaccinați 140.000 de oameni pe zi. Nu știm dacă vom avea suficiente doze, dar încercăm grăbirea aducerii acestora în țară”, conchide Valeriu Gheorghiță.