Valeriu Gheorghiţă a fost întrebat, astăzi, în conferința de presă susținută la sediul Guvernului, dacă i-a făcut premierului o plângere cu privire la publicarea de către Ministerul Sănătăţii a datelor referitoare la vccinare şi a răspuns: ”Eu nu am făcut plângere, am făcut o informare premierului, la solicitarea dumnealui, legată de datele privitoare la activitatea de vaccinare, respectiv modalitatea prin care aceste date sunt puse în mediul online şi ce informaţii sunt prezentate”.

"Este vorba despre publicarea unor informații care țin de mai multe instituții si trebuia să existe avizul acestora. Vom vedea", a declarat Cîţu.

Replicanu a întârziat să apară. Prezentarea datelor defalcate i se pare un lucru normal, a spus ministrul Vlad Voiculescu, precizând că nu consideră că, prin caracterul lor, ar încălca restricții de difuzare publică.

"Au existat o mulțime de ONG-uri care au solicitat date deschise, nu de azi, de ieri, de aproape un an, am primit chiar și o scrisoare oficială, la începuytul mandatului, am decis că vom face datele transparente, dar a durat câteva săptămâni, pentru că sunt date complexe. (...) Nu există niciun fel de trimitere a Corpului de Control, există poate unele îngrijorări, din partea unei instituțiii sau a alteia, vă invit să vă uitați pe setul de date publice, să vedeți despre ce este vorba. Ideea că date despre vaccinare (...), date despre teste, despre vaccinuri, despre împărțirea pe județe nu ar fi trebuit să fie niciodată secrete, ar fi trebuit să fie publice din ziua unu", a afirmat Voiculescu.

Mai mult decât atât, ministrul a spus că datele defalcate au scos în evidență o situație asupra căreia unii specialiști au atras atenția și anume că incidența infectărilor nu reflectă întocmai realitatea, pentru că în unele județe se fac prea puține teste.