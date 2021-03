”Cu această ultimă opinie pozitivă, autoritățile din întreaga Uniune Europeană vor avea încă o opțiune pentru a combate pandemia și proteja viețile și sănătatea cetățenilor lor. Acesta este primul vaccin care poate fi folosit ca o singură doză”, a declarat directorul executiv al EMA, Emer Cooke.

Într-o postare pe Twitter, Agenția a dat asigurări că vaccinul este ”sigur și eficace”.

The European Medicines Agency has given a positive evaluation of the COVID-19 vaccine by Janssen.



The vaccine is both safe and effective.



We will now move quickly to grant marketing authorisation. #SafeVaccines https://t.co/OChcsqY6mx