”EMA a primit astăzi cererea de autorizare condiționată a vaccinului anti-COVID-19 al Janssen (n.r. numele folosit pe piața europeană de Johnson & Johnson). EMA va desfășura o evaluare științifică amănunțită într-un program accelerat pe baza căruia vom acorda autorizarea condiționată de piață”, se arată în comunicatul instituției. Analiza datelor privind eficacitatea și siguranța acestui vaccin a început încă din decembrie.

Ulterior, Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat anunțul EMA și a precizat că UE este pregătită să autorizeze administrarea vaccinului de îndată ce va primi o evaluare științifică pozitivă.

I welcome news of Johnson & Johnson\"s application to @EMA_News for its #COVID19 vaccine.



The @EU_Commission will be ready to grant authorisation as soon as EMA delivers a positive scientific opinion.



