Marți, 19 august 2025, în jurul orei 12:00, un incident tragic a avut loc în clădirea parlamentului din Finlanda. Eemeli Peltonen, parlamentar al Partidului Social Democrat (SDP), și-a pus capăt zilelor la doar 30 de ani. Deputatul fusese ales în urma scrutinului 2023 și se afla la primul său mandat în Parlament. Era membru al comisiilor administrative și juridice. Totuși, activitatea sa politică a început în urmă cu 12 ani.

Cu ce probleme se confrunta deputatul

Eemeli Peltonen a intrat în lumea politică de la 18 ani, atunci când a fost ales în consiliul local Järvenpää. Ulterior, la 22 de ani, a devenit președintele consiliului local, fiind desemnat cea mai tânără persoană care a deținut vreodată această funcție.

În 2023, deputatul a obținut primul său mandat în Parlamentul din Helsinki, acolo unde și-a găsit și sfârșitul. Eemeli Peltonen se confrunta cu serioase probleme de sănătate, motiv pentru care decisese să își suspende activitatea o perioadă.

Potrivit informațiilor publice, deputatul contractase o infecție bacteriană în timpul unui tratament cu antibiotice. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, parlamentarul oferise detalii despre starea sa de sănătate.

„Am început un tratament intravenos cu antibiotice pentru a învinge bacteria, iar asta va dura mult timp. În paralel, tratamentul pentru boala mea de rinichi va continua”, spunea Eemeli Peltonen.

Deputatul a lăsat multă durere în urma sa. Cei care l-au cunoscut pe Eemeli Peltonen au doar cuvinte de laudă la adresa sa. Antti Lindtmann, președintele Partidului Social Democrat, a transmis un mesaj emoționant.

„Este greu de înțeles, darămite de acceptat, că iubitul nostru prieten și coleg Emeli nu mai este printre noi și că nu-i vom mai vedea zâmbetul și înfățișarea pașnică. Emeli a fost o persoană unică în multe privințe.

Nu a căutat niciodată nimic pentru sine, ci a lucrat întotdeauna pentru binele comun al Finlandei și al mișcării social-democrate. Întotdeauna i-a ajutat pe ceilalți și a făcut lumea un loc mai bun pentru toţi. Mă număr printre cei care s-au putut bucura de compania și abilitățile sale ani de zile.

Durerea și șocul sunt imense. Pierderea este ireparabilă. Cele mai sincere condoleanțe familiei lui Eemeli și tuturor celor dragi. Familia poartă cea mai mare durere și tristețe. Gândurile noastre sunt alături de cei dragi lui astăzi, oferindu-le alinare în această pierdere incomensurabilă”, a transmis șeful partidului din care făcea parte regretatul deputat.