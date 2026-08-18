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UE reduce TVA pentru carburanți, Bolojan ieftinește cu 68 de bani pe litru. Cum se luptă țările cu scumpirile de la pompă
UE reduce TVA pentru carburanți, Bolojan ieftinește cu 68 de bani pe litru
Publicat18 aug. 2026, 09:44
Actualizat18 aug. 2026, 09:47
SursăRealitatea PLUS
În timp ce guvernele din Uniunea Europeană iau măsuri drastice după explozia prețurilor la pompă, România aruncă praf în ochi șoferilor. Premierul demis, Ilie Bolojan, a redus prețul motorinei cu aproximativ 68 de bani pe litru, prin reducerea accizei cu 20 la sută. Asta în timp ce Polonia a redus TVA și a stabilit prețuri maxime, iar Bulgaria a asigurat aprovizionarea cu țiței.
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