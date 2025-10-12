Inițiativa marchează o nouă etapă în politica Ucrainei, care dorește să își alinieze legislația la contextul actual și să elimine ambiguitățile existente în traducerea documentului european.

Propunerea Guvernului ucrainean: eliminări și actualizări

Reprezentantul Cabinetului de Miniștri în Rada Supremă, Taras Melnîciuk, a anunțat public că proiectul de lege prevede scoaterea limbilor rusă și moldovenească din lista celor protejate. În același timp, limba evreiască urmează să fie înlocuită cu ebraica, potrivit informațiilor publicate de Glavkom.ua. Totodată, autoritățile propun ca limba cehă să fie inclusă în lista actualizată, alături de celelalte limbi care beneficiază de protecție și sprijin instituțional.

Scopul proiectului legislativ

Documentul poartă denumirea „Privind modificarea anumitor legi ale Ucrainei în legătură cu actualizarea traducerii oficiale a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare”. Conform autorilor, obiectivul este de a corecta diferențele apărute între traducerea oficială și textul original al Cartei, precum și de a adapta lista limbilor minoritare la situația demografică și culturală actuală a țării.

Noile limbi protejate conform propunerii

Conform proiectului înaintat, lista limbilor minoritare care vor beneficia în continuare de protecție include următoarele: belarusă, bulgară, găgăuză, tătară crimeeană, greacă modernă, germană, poloneză, română, slovacă, maghiară, cehă și ebraică. Această nouă formulare înlocuiește versiunea anterioară, în care apăreau rusa, „moldoveneasca” și limba evreiască.

Pașii următori în procesul legislativ

Proiectul urmează să fie supus dezbaterilor în Rada Supremă în perioada imediat următoare. Dacă va fi adoptat, modificările vor redefini lista limbilor protejate în Ucraina și vor consolida poziția limbii române, care rămâne recunoscută și sprijinită oficial în baza Cartei europene.

