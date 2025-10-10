„Cred că, de fapt, o anumită cursă este deja în desfășurare”, a afirmat liderul de la Kremlin pe 10 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute după vizita sa în Tadjikistan.

Putin promite o „armă-minune” aflată în dezvoltare

În același context, Putin a anunțat că Rusia lucrează la dezvoltarea de noi arme de descurajare, menite să consolideze superioritatea strategică a Moscovei. „Cred că vom avea în curând ocazia să anunțăm noile arme pe care le-am menționat anterior. Ele sunt în curs de dezvoltare și de testare. Procesul decurge cu succes”, a declarat președintele rus, citat de MoscowTimes.

Potrivit acestuia, viitoarele arme vor face ca decizia Statelor Unite de a nu prelungi tratatul-cheie privind controlul armelor nucleare (New START) să nu aibă consecințe semnificative pentru Rusia. Putin a subliniat că „potențialul de descurajare nucleară al Rusiei este în prezent mai ridicat decât oriunde în lume”.

Un apropiat al lui Putin spune că Occidentul plănuiește exterminarea a 90% din populația lumii. Metodele: arme biologice și LGBTQ

Avertisment privind testele nucleare la scară largă

Liderul rus a afirmat că Moscova ar putea relua testele nucleare complete în cazul în care alte state ar decide să facă același lucru. „Unele țări se gândesc la asta. Din câte știm, chiar se pregătesc. Așa că am spus – dacă le vor face, le vom face și noi”, a declarat Putin.

El a mai precizat că, din perspectiva securității naționale, astfel de exerciții ar reprezenta o măsură pozitivă, însă „din punctul de vedere al limitării sau măcar al temperării cursei înarmărilor”, o asemenea mișcare ar fi negativă.

Reacție la posibila livrare a rachetelor americane către Ucraina

Putin a comentat și discuțiile privind posibila transferare a rachetelor americane cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Kiev, pe care le-a calificat drept „un element de paradă”. Totuși, a avertizat că, dacă scenariul s-ar concretiza, Rusia va răspunde prin întărirea sistemului său de apărare antiaeriană.

Noi culmi ale delirului la Kremlin. Medvedev: „Europenii să se teamă și să tremure, ca animalele stupide dintr-o turmă”

Apelul la prelungirea Tratatului START

La 22 septembrie, Vladimir Putin propusese continuarea respectării limitărilor impuse de Tratatul de Reducere a Armelor Strategice (START), chiar și după expirarea sa, programată pentru 5 februarie 2026. Scopul declarat era acela de „a evita declanșarea unei noi curse a înarmărilor strategice”.

Președintele rus a cerut Statelor Unite să adopte aceeași abordare. Pe 6 octombrie, Donald Trump a comentat propunerea, afirmând că „sună ca o idee bună”, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Duma de Stat denunță acordul privind plutoniul militar

La doar câteva zile după aceste declarații, Duma de Stat a aprobat denunțarea acordului semnat în anul 2000 între guvernele Rusiei și Statelor Unite. Documentul viza eliminarea plutoniului de calitate militară, materialul utilizat la fabricarea armelor nucleare.

Prin acest gest, Moscova a transmis un semnal clar că echilibrul stabilit în ultimele două decenii în domeniul controlului armamentului se schimbă rapid. Putin a lăsat să se înțeleagă că Rusia se consideră pregătită să intre într-o nouă etapă a confruntării strategice globale, bazată pe consolidarea capacității sale nucleare și pe dezvoltarea a ceea ce el numește „armele viitorului”.

Copiii din grădinițele și școlile din Rusia, obligați să-l felicite pe Putin de ziua lui: „Putin poate orice”