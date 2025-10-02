Instrumentele acestui plan includ tehnologii sociale, precum „promovarea LGBT” și ideologia „fără copii”, dar și arme biologice directe.

„Occidentul înțelege că un număr uriaș de oameni devin inutili. Au început să se pregătească pentru reducerea populației lor. Au introdus drepturile LGBT pentru a împiedica procrearea. Iar cei care nu au acceptat drepturile LGBT au primit un al doilea program—familii fără copii. Într-o generație sau două, nu vor mai putea procrea. Iar restul va fi tratat cu arme biologice: un virus ipotetic cu o rată de mortalitate de 90% va veni și va decima populația,” a declarat Kovalchuk, citat de Moscow Times.

Perspective asupra populației rămase și alianțelor

Șeful Institutului Kurchatov a subliniat că elitele occidentale vor păstra „doar mica parte de oameni de care au nevoie” și că „nu consideră restul ființe umane”. De asemenea, a îndemnat audiența să rețină că „nu avem prieteni nicăieri, în afară de armată și marină”.

Detalii despre forumul unde au fost prezentate ideile

Forumul a avut loc pentru prima dată în 2025 și a fost organizat de o fundație asociată cu Mitropolitul Tikhon Shevkunov, cunoscut drept „mentorul spiritual al lui Putin”. Programul a inclus un talk show cu propagandistul Vladimir Solovyov și un flash mob cu Oleg Gazmanov. Peste o mie de participanți au fost prezenți, iar transmisia pe VKontakte a înregistrat 325.000 de vizualizări.

Alte declarații similare ale lui Kovalchuk

Acesta nu este primul discurs cu astfel de afirmații. În septembrie 2024, Kovalchuk vorbea despre aceleași „planuri occidentale”, susținând că țările occidentale „își reduc cu grijă propriile populații cu ajutorul grupurilor LGBT și fără copii” și că „restul va fi distrus biologic”. El a adăugat că acest pericol este „mult mai grav pentru că este ascuns” și că poate fi combătut doar prin „educarea propriilor noastre populații”.

Reacții și context al afirmațiilor

Declarațiile lui Kovalchuk vin într-un context de tensiuni geopolitice, cu accent pe tehnologiile sociale și biologice. Publicul forumului a fost numeros, iar răspândirea informațiilor prin platforme online a generat atenție internațională.

