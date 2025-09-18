Pe scena de la Live.Arena, din apropiere de Moscova, vor evolua începând de la ora 17:30 GMT artiști din foste țări membre ale U.R.S.S. (Belarus, Uzbekistan, Kazahstan), din state partenere din BRICS (Brazilia, India, Africa de Sud, Egipt, Emiratele Arabe Unite), precum și Vassy (Vasiliki Karagiorgios), o cântăreață și compozitoare australiană de muzică electronică și pop, care va reprezenta Statele Unite.



Pentru a asigura promovarea evenimentului, televiziunea publică rusă a plătit o anumită sumă pentru difuzarea unui videoclip pe un ecran uriaș în Times Square, în centrul orașului New York.



Această inițiativă reprezintă o veritabilă ofensivă a Moscovei într-o perioadă în care președintele american Donald Trump a spus că răbdarea lui față de Vladimir Putin "se epuizează rapid" din cauza lipsei de progrese pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, unde Rusia a lansat o ofensivă militară în 2022, motiv pentru care a fost exclusă de la Eurovision, concurs pe care l-a câștigat în 2008.



Conceput ca un festival al cântecului din țările aliate fostei U.R.S.S., Intervision a fost organizat, la prima sa ediție, în 1965 în Cehoslovacia. După "Primăvara de la Praga" reprimată de tancurile sovietice în 1968, concursul a fost suspendat înainte să fie relansat în 1977 în Polonia, apoi a încetat să mai existe după dezmembrarea U.R.S.S. la începutul anilor 1990.

"Valori tradiționale"

În prezent, concursul Intervision, în noua sa formulă, reprezintă mai mult ca niciodată o chestiune de geopolitică și un instrument de "soft power" cultural.



Organizatorii săi promit "o adevărată sărbătoare a muzicii", precum și a "identității naționale", reluând astfel discursul oficial rusesc, care critică Occidentul "decadent".



Nicio țară din Uniunea Europeană nu va trimite reprezentanți la Intervision.



"Relansarea Intervisionului înseamnă contracararea "divertismentului" occidental și reluarea unui concurs tipic pentru Războiul Rece", a declarat Cyrille Bret, un geopolitician francez, care va publica în curând, împreună cu cercetătorul Florent Parmentier, o carte intitulată "Geopolitica Eurovisionului".



Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, nu a spus nici el altceva atunci când a vorbit despre concursul Intervision în fața jurnaliștilor, în această săptămână.



Ironizând victoria obținută la Eurovision în 2014 de artistul travestit austriac Conchita Wurst, el a spus că nu contestă "dreptul spectatorilor Eurovision de a vota pentru un bărbat cu barbă, îmbrăcat în rochie de femeie".



"Și dacă Eurovisionul face pe cineva fericit, noi nu interzicem nimănui să-l urmărească în țara noastră", a adăugat Serghei Lavrov.



Vladimir Putin a transformat Rusia într-un portdrapel al "valorilor tradiționale", în fața a ceea ce el consideră a fi "decăderea morală" a Occidentului din cauza toleranței sale față de persoanele LGBT+.

Supărat că Rusia a fost exclusă din competiție, Putin și-a făcut Eurovisionul rusesc și i-a invitat pe americani să participe



Ca semn al represiunii la care sunt supuse minoritățile sexuale din Rusia, Curtea Supremă din această țară a interzis la sfârșitul anului 2023 "mișcarea internațională LGBT", pe care o acuză de "extremism", o formulare vagă ce deschide calea către pedepse grele constând în condamnări la închisoare.

"4,334 miliarde de persoane"

Sâmbătă seară, în apropiere de Moscova, fiecare artist participant la Intervision 2025, precum cântăreața din Qatar Dana Al Meer sau Denise din Madagascar, va cânta în limba sa maternă, "spre deosebire de Eurovision, unde majoritatea cântecelor sunt interpretate în engleză", au subliniat organizatorii evenimentului.



Rusul Shaman, o personalitate emblematică a concertelor patriotice organizate de Guvernul rus, va interpreta o melodie lirică, intitulată "Drept în inimă".



Spectacolul va fi difuzat în direct sau în reluare în fiecare dintre țările participante, în funcție de fusul său orar, a precizat Konstantin Ernst, directorul general al televiziunii publice ruse Pervîi Kanal, principalul organizator al concursului Intervision.



Cyrille Bret consideră că Rusia caută, după excluderea sa din concursul Eurovision, "noi tribune și canale de difuzare".



"Reînvierea Intervision, foarte popular la vremea sa, contribuie la reorientarea influenței rusești de la Vest spre Est, Eurasia și Sudul Global", a explicat el.



Țările participante reprezintă "4,334 miliarde de persoane, adică mai mult de jumătate din locuitorii planetei", a declarat într-o conferință de presă Serghei Kirienko, un înalt reprezentant al administrației prezidențiale ruse, care prezidează consiliul de supraveghere al concursului, scrie Agerpres.



Câștigătorul concursului Intervision 2025 va fi desemnat de un juriu internațional, spre deosebire de Eurovision, unde voturile juriului sunt cumulate cu cele ale telespectatorilor, care votează prin SMS.

Tensiuni la Eurovision 2026: Israel nu renunță la participare, iar mai multe țări europene iau în calcul boicotul