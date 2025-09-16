Ce au anunțat israelienii?

„Nu există niciun motiv pentru care Israelul să nu continue să facă parte din acest eveniment cultural, care nu ar trebui transformat într-o platformă politică”, a declarat Golan Yochpaz, directorul general al radiodifuzorului public israelian Kan.

Declarația vine în contextul în care mai multe țări, inclusiv Spania și Belgia, și-au exprimat public rezervele față de participarea Israelului. Alte state europene au avertizat că ar putea renunța la competiție dacă situația nu va fi gestionată corespunzător.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), organizatoarea concursului, a transmis că se află în consultări cu membrii săi pentru a decide modul de abordare a tensiunilor geopolitice. Radiodifuzorii naționali au termen până la jumătatea lunii decembrie pentru a confirma oficial dacă vor lua parte la ediția din 2026.

„Înțelegem îngrijorările legate de conflictul din Orientul Mijlociu. Fiecare membru are libertatea de a decide dacă participă sau nu, iar noi vom respecta aceste decizii”, a explicat Martin Green, directorul Eurovision.

Între timp, presiunile asupra Israelului cresc și din partea lumii artistice. Organizația Film Workers for Palestine a lansat un apel la boicotare a instituțiilor culturale israeliene, acuzându-le de complicitate la „genocid și apartheid împotriva poporului palestinian”. Printre cele peste 3.000 de semnatari se numără nume mari de la Hollywood, precum Emma Stone, Olivia Colman, Ava DuVernay și Ayo Edebiri.

Astfel, ediția 2026 a Eurovision riscă să devină una dintre cele mai controversate din istoria concursului, pe fondul tensiunilor geopolitice și al presiunilor internaționale.