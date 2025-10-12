UPDATE 9:50 - Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Rusia a pierdut aproximativ 40% din capacitatea sa de rafinare, ceea ce a dus la o criză a combustibililor, cozi la benzinării și creștere de prețuri, relatează HotNews.ro.

Din cauza crizei, Moscova a fost nevoită să recurgă la importuri din Belarus și este pe cale să cumpere combustibili și din China și alte țări asiatice.

Informațiile furnizate de serviciile secrete americane Kievului au permis atacuri asupra unor importante instalații energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol situate mult în spatele liniei frontului, potrivit mai multor oficiali ucraineni și americani familiarizați cu campania.

Ultimul astfel de atac a avut loc chiar sâmbătă dimineață, când Ucraina a anunțat că a lovit cu drone o rafinărie de petrol rusească aflată la 1.400 km distanță de front.

UPDATE 8:40 - Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 135.100 de militari ruși uciși în Ucraina.

Cel mai recent raport al publicațiilor acoperă perioada 24 februarie 2022 – 9 octombrie 2025.

De la ultima actualizare, la sfârșitul lunii septembrie, au fost confirmați încă 2.485 de militari ruși uciși.

Jurnaliștii menționează că cifrele reale sunt probabil mult mai mari, deoarece informațiile verificate provin din surse publice, precum necrologuri, postări ale rudelor, evenimente comemorative (cum ar fi plantări de copaci), articole din presa regională sau declarații ale autorităților locale.



Potrivit publicațiilor, bilanțul raportat al morților include acum 38.200 de voluntari, 18.450 de prizonieri recrutați și 15.200 de soldați mobilizați.