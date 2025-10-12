Românii sunt conștienți că țară noastră nu ar rezistă unui posibil atac, că ar trebui crescute cheltuielile cu armata. Mai exact, aproape 58% dintre români sunt de acord cu solicitarea NATO că statele membre, inclusiv România, să crească bugetele pentru Apărare.



Trebuie să ne uităm puțin și la ce a spus șeful Armatei, Gheorghiță Vlad, recent, și anume că ar vrea un sistem că în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean să știe să tragă cu armă, indiferent dacă e bărbat sau femeie, indiferent de vârstă.

O posibil reintroducere a stagiului militar îi împarte pe români în două: 43% o consideră o idee bună, însă 48% se opun.



În contextul incidentelor cu drone din România, dar uitându-ne și la ce s-a întâmplat recent în țări precum Polonia sau Estonia, care și-au închis spațial aerian, românii sunt îngrijorați. Astfel, 44% dintre respondenți cred că acestea ar trebui „cu siguranță” doborâte, 41% își doresc o analiză ''în funcție de situație'', 8% spun ''mai degrabă nu'', 2% ''cu siguranță nu'' și 5% nu știu/nu răspund.

58% dintre români văd Rusia ca pe un pericol însă nu iminent, în timp ce doar 4% sunt de părere că pericolul e foarte mare.

În cazul unui atac rusesc asupra Republicii Moldova, 28% dintre români cred că România ar trebui o apere, în timp ce 55% se opun categoric.

ARE ARMATA ROMÂNĂ CAPACITATEA DE A REZISTA 48 DE ORE ÎN CAZUL UNUI ATAC?



NU - 49%

DA - 35%

NU ȘTIU/NU RĂSPUND - 16%



Sursa: AVANGARDE



CE SPUN ROMÂNII DESPRE SOLICITAREA NATO DE A CREȘTE CHELTUIELILE PENTRU ÎNARMARE



DA - 58%

NU - 30%

NU ȘTIU/NU RĂSPUND - 12%

Sursa: AVANGARDE

AR FI O IDEE BUNĂ REINTRODUCEREA STAGIULUI MILITAR OBLIGATORIU?



NU, NU AR FI O IDEE BUNĂ - 48%

DA, AR FI O IDEE BUNĂ - 43%

NU ȘTIU/NU RĂSPUND - 9%

Sursa: AVANGARDE



AR TREBUI DOBORÂTE DRONELE CARE INTRĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN AL ROMÂNIEI?



CU SIGURANȚĂ DA - 44%

ÎN FUNCȚIE DE SITUAȚIE - 41%

MAI DEGRABĂ NU - 8%

CU SIGURANȚĂ NU - 2%

NU ȘTIU/NU RĂSPUND- 5%

Sursa: AVANGARDE



CÂT DE MARE E PERICOLUL CA RUSIA SĂ ATACE ROMÂNIA?



MIC - 42%

MARE - 29%

FOARTE MIC/NU EXISTĂ - 16%

FOARTE MARE - 4%

NU ȘTIU/NU RĂSPUND - 9%

Sursa: AVANGARDE



DACĂ RUSIA ATACĂ REP. MOLDOVA, ROMÂNIA AR TREBUI SĂ O APERE?



NU - 55%

DA - 28%

NU ȘTIU/NU RĂSPUND - 17%

Sursa: AVANGARDE



METODOLOGIE

Datele tehnice ale sondajului

Sondaj AVANGARDE

Marja de eroare - eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%

Ponderarea datelor - s-au realizat ponderări pe criterii precum: gen și nivel de educație

Eșantion - multi-stratificat, probabilistic

Suma procentelor - în anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor

Universul cercetării - populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a României

Perioada culegerii- 06.10.2025 – 10.10.2025

Volumul eșantionului - 920 de subiecți

Metoda culegerii - CATI (Telefonic)