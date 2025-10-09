Mai mult decât atât, șeful Statului Major a adăugat că Rusia este un actor statal impredictibil.

Potrivit acestuia, țara noastră trebuie să reacționeze în fața amenințărilor, din moment ce Moscova va recurge la toate mijloacele pentru a-și atinge scopurile, iar țara noastră are capacitatea să reziste în fața unei ofensive din partea Moscovei.

De asemenea, șeful Statului Major, Gheorghiță Vlad, a declarat că România are capacitatea de a ajuta atât Republica Moldova cât și armata acesteia, în cazul unui atac rusesc.

„Avem foarte multe programe de instruire în comun și putem să oferim asistență Armatei Republici Moldova să-și dezvolte capacitate de apărare”, a transmis acesta.

