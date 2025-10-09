Avertisment sumbru de la șeful Statului Major: Nu e exclus un atac al Rusiei

Șeful Statului Major, Valeriu GHeorghiță. Foto: Profimedia
Anunț alarmant făcut de șeful Armatei Române! Acesta a declarat că scenariul în care Rusia atacă direct România nu poate fi exclus.

Mai mult decât atât, șeful Statului Major a adăugat că Rusia este un actor statal impredictibil. 

Potrivit acestuia, țara noastră trebuie să reacționeze în fața amenințărilor, din moment ce Moscova va recurge la toate mijloacele pentru a-și atinge scopurile, iar țara noastră are capacitatea să reziste în fața unei ofensive din partea Moscovei.

De asemenea, șeful Statului Major, Gheorghiță Vlad, a declarat că România are capacitatea de a ajuta atât Republica Moldova cât și armata acesteia, în cazul unui atac rusesc.

„Avem foarte multe programe de instruire în comun și putem să oferim asistență Armatei Republici Moldova să-și dezvolte capacitate de apărare”, a transmis acesta. 

